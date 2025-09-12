Η Σκακιστική Κίνηση Τρικάλων ανακοινώνει την έναρξη των μαθημάτων της Ακαδημίας μας για τη σεζόν 2025-26!

Τα μαθήματα απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και επίπεδα, από αρχάριους έως προχωρημένους.

Πληροφορίες & Εγγραφές:

Κάθε Τρίτη-Πέμπτη και Παρασκευή 6-8 μ.μ.

Έναρξη Μαθημάτων: Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

Χώρος: Καποδιστρίου 13,όπισθεν Αθλητικού Μουσείου Τρικάλων, είσοδος από την πλευρά του Πνευματικού Κέντρου.

Τηλ. επικοινωνίας: 6979078646 (viber).

Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να γνωρίσουν το μαγικό κόσμο του σκακιού και να ωφεληθούν από αυτό. Είναι το κατ ‘εξοχήν πνευματικό άθλημα που καλλιεργεί τη συγκέντρωση,την μνήμη, την κρίση και την συστηματική μελέτη.

Σας περιμένουμε στο σύλλογο μας!