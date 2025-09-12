Το σήριαλ της προβληματικής διαδικασίας του αντιπλημμυρικού έργου προϋπολογισμού 1.700.000,00 δεν έχει τέλος. Συνεχίζει να κεντρίζει τις ευαίσθητες κεραίες πολιτών και να προβληματίζει.

Η πορεία του έργου είναι γνωστή. Έρχεται ως κατεπείγον ενάμιση χρόνο μετά το DANIEL για να δικαιολογηθεί η απευθείας ουσιαστικά ανάθεση με έκπτωση 3%. Η κάθετη διαφωνία της αντιπολίτευσης και οι συνεχιζόμενες επί μακρόν αντιδράσεις της δεν στάθηκαν ικανές να κάμψουν την φόρα της Δημοτικής Αρχής να προχωρήσει στην διαδικασία της ανάθεσης του έργου στον εκτός Τρικάλων εργολάβο. Το πέτυχε όμως η απορριπτική υπ’ αριθμ. 6/2025 πράξη προσυμβατικού ελέγχου της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Π.Ε. Τρικάλων με όχι και τόσο κολακευτικά σχόλια για τη διαδικασία ανάθεσης του έργου.

Ακολούθησε μια αναποφασιστικότητα σχετικά με την άσκηση έφεσης κι αφού απασχόλησε την δημοτική επιτροπή σε δυο συνεδριάσεις, με την αντιπολίτευση να κατακεραυνώνει την παράταξη του κ. Σακκά που ομόφωνα σύρθηκε σε μια προβληματική διαδικασία, ψηφίστηκε η μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της απόλυτα λογικής απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Επί 6 μήνες σε όλες τις συνεδριάσεις των οργάνων ως παράταξη ρωτάμε τον κ. Δήμαρχο γιατί καθυστερεί τόσο πολύ η δημοπράτηση ενός αντιπλημμυρικού έργου με χαρακτηριστικά του «κατεπείγοντος»; Κάθε φορά δεν λαμβάναμε συγκεκριμένες απαντήσεις ώσπου μάθαμε ότι ο εργολάβος του 3% άσκησε έφεση η οποία συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Η΄ Θερινού Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου την περασμένη Δευτέρα 8/9. Μάλιστα κλήθηκε ο Δήμος Τρικκαίων να εμφανιστεί στο ακροατήριο ο οποίος θεώρησε ότι δεν μας αφορά η συγκεκριμένη προσφυγή και δεν παρέστη.

Το ερώτημα είναι γιατί κρατήθηκε ως επτασφράγιστο μυστικό και δεν ενημερώθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο όταν καταθέταμε απανωτές ερωτήσεις ;

Συνδέεται η καθυστέρηση δημοπράτησης του έργου με την προσφυγή του εργολάβου;

Η απάντηση είναι ότι δεν συνδέεται, ότι δεν φοβόμαστε την προσφυγή και σήμερα 11/9 στην Δημοτική Επιτροπή έρχεται ως θέμα η δημοπράτηση του έργου.

Εκεί που είπαμε επιτέλους έκλεισε αυτό το έργο και πήρε το σωστό δρόμο, διαπιστώνουμε ότι καλούμαστε, μαζί με την δημοπράτηση, να ψηφίσουμε και τροποποίηση της μελέτης του πολύπαθου έργου. Δηλαδή, επιλέγεται άλλη μελέτη με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και άλλη με αυτή της ηλεκτρονικής δημοπράτησης. Με την μελέτη της ανάθεσης τα χωματουργικά αφορούσαν 1.000.000,00 ευρώ με την δημοπράτηση αφορούν 323.000,00 ευρώ. Με την πρώτη μελέτη ο καθαρισμός κοίτης αφορά 158.000 m3 ενώ με την δεύτερη της δημοπράτησης αφορά 29.000 m3 και σε διαφορετικές περιοχές. Άλλαξε η μορφή του έργου;

Εύλογα τα ερωτήματα που ανακύπτουν. Αρνούμαστε να δεχτούμε άλλη προσβολή της νοημοσύνης μας. Νισάφι πια!

– Προς τί λοιπόν η τροποποίηση της μελέτης για το ίδιο έργο;

– Ποια από τις δύο μελέτες είναι η σωστή και ενδεδειγμένη για το έργο;

– Όντως δεν μας αφορά η προσφυγή του εργολάβου;

Αν δεν υπάρξουν πειστικές απαντήσεις αυτό δεν τιμά κανέναν μας, πολύ περισσότερο την Δημοτική Αρχή.

Αναμένουμε λοιπόν πειστικές απαντήσεις.