Ασθενής πάει στο γιατρό:
-Γιατρέ έχω σπάσει το πόδι μου σε δυο μέρη.
-Ε, μην ξαναπάτε σε αυτά τα μέρη.
ΑΝΕΚΔΟΤΟ 2
Στον οδοντίατρο.
Γιατρός:
– Μα, μην φωνάζετε, ακόμη δεν άγγιξα το δόντι σας!
-Το ξέρω γιατρέ, αλλά πατάτε πάνω στο πόδι μου!
ΑΝΕΚΔΟΤΟ 3
– Γιατρέ, ήμουνα χάλια και προσπάθησα να αυτοκτονήσω με 50 ασπιρίνες.
– Σοβαρά; Και τι έγινε;
-Μετά τις δυο πρώτες ένιωσα πολύ καλύτερα.
ΑΝΕΚΔΟΤΟ 4
Γιατρός: Έχετε μία σπάνια αρρώστια, σας συνιστώ να κάνετε πολλά αμμόλουτρα.
Ασθενής: Και με τα αμμόλουτρα θα θεραπευτώ, γιατρέ μου;
Γιατρός: Όχι, τα αμμόλουτρα είναι για να συνηθίσετε την ιδέα του χώματος!
ΠΗΓΗ: iatropedia.gr
