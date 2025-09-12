Ασθενής πάει στο γιατρό:

-Γιατρέ έχω σπάσει το πόδι μου σε δυο μέρη.

-Ε, μην ξαναπάτε σε αυτά τα μέρη.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ 2

Στον οδοντίατρο.

Γιατρός:

– Μα, μην φωνάζετε, ακόμη δεν άγγιξα το δόντι σας!

-Το ξέρω γιατρέ, αλλά πατάτε πάνω στο πόδι μου!

ΑΝΕΚΔΟΤΟ 3

– Γιατρέ, ήμουνα χάλια και προσπάθησα να αυτοκτονήσω με 50 ασπιρίνες.

– Σοβαρά; Και τι έγινε;

-Μετά τις δυο πρώτες ένιωσα πολύ καλύτερα.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ 4

Γιατρός: Έχετε μία σπάνια αρρώστια, σας συνιστώ να κάνετε πολλά αμμόλουτρα.

Ασθενής: Και με τα αμμόλουτρα θα θεραπευτώ, γιατρέ μου;

Γιατρός: Όχι, τα αμμόλουτρα είναι για να συνηθίσετε την ιδέα του χώματος!

