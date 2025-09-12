Ανακοινώνεται ότι για το χρονικό διάστημα από 15 έως 21 Σεπτεμβρίου 2025, τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας θα είναι τα ακόλουθα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ:

1η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Δευτέρα (15/09/2025) και τις ώρες 08:00΄– 15:00΄ : Κονισκός – Φλαμπουρέσι – Γερακάρι – Λογγά – Αχελινάδα – Μαυρέλι – Φωτεινό

Τρίτη (16/09/2025) και τις ώρες 08:00΄–15:00΄: Καλαμπάκα – Σκεπάρι – Γάβρος – Θεοτόκος – Αχλαδέα – Ασπροκκλησιά – Ψήλωμα – Κερασούλα – Αγ. Τριάδα

Τετάρτη (17/09/2025) και τις ώρες 08:00΄– 15:00΄ : Ρίζωμα – Πλάτανος – Αρδάνι – Λαγκαδιά – Ελληνόκαστρο – Λιόπρασο – Αγριελιά – Διάσελο – Αχλαδοχώρι

Πέμπτη (18/09/2025) και τις ώρες 18:00΄– 01:00΄ : Πύλη – Κοτρώνι – Βροντερό – Βλάχα – Περτούλι – Νεραϊδοχώρι – Πύρρα – Δέση – Αγ. Νικόλαος – Δροσοχώρι – Γαρδίκι – Αθαμανία

Παρασκευή (19/09/2025) και τις ώρες 18:00΄- 00:00: Ξυλοπάροικο – Πρόδρομος – Γοργογύρι – Κόρη – Γενέσι – Ανταλλάξιμα – Καλονέρι – Βυτουμάς – Αγία Παρασκευή – Κορομηλιά – Κρύα Βρύση

Ξυλοπάροικο – Πρόδρομος – Γοργογύρι – Κόρη – Γενέσι – Ανταλλάξιμα – Καλονέρι – Βυτουμάς – Αγία Παρασκευή – Κορομηλιά – Κρύα Βρύση Σάββατο (20/09/2025) και τις ώρες 08:00΄–14:00΄ : Πύλη – Στουρναρέικα – Βαθύρευμα – Λιβαδοχώρι – Ν. Πεύκη – Μοσχόφυτο – Βαλκάνο – Πολυνέρι – Μεσοχώρα – Αρματωλικό – Αετός – Παχτούρι – Λαφίνα – Κορυφή – Νεράιδα.

2η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Τρίτη (16/09/2025) και τις ώρες 18:00΄- 00:00 : Αμπέλια – Κλεινός – Καλογριανή – Γλυκομηλιά – Παλιοχώρι – Αηδόνα – Χρυσομηλιά – Ελάτη

Τετάρτη (17/09/2025) και τις ώρες 08:00΄- 15:00΄ : Αγ. Δημήτριος – Ξηρόκαμπος – Οξύνεια – Αγναντιά – Σταγιάδες – Κακοπλεύρι – Αγιόφυλλο

Αγ. Δημήτριος – Ξηρόκαμπος – Οξύνεια – Αγναντιά – Σταγιάδες – Κακοπλεύρι – Αγιόφυλλο Πέμπτη (18/09/2025) και τις ώρες 08:00΄- 15:00΄ : Μεγ. Κερασιά Ορθοβούνι – Τρυγώνα – Ανάληψη – Πεύκη – Κορυδαλλός – Παναγία – Μαλακάσι