‘Όλα έγιναν χθες το μεσημέρι της Πέμπτης στη συνοικία της Νεάπολης στην αυλή σχολείου, όταν οι δύο γνωστοί νεαροί κάθονταν σε παγκάκι κάνοντας παρέα.

Τότε ο 19χρονος επιτέθηκε στον 17χρονο, τον γρονθοκόπησε και του αφαίρεσε μια χρυσή αλυσίδα με τον σταυρό που φορούσε στον λαιμό του.

Τη ληστεία κατήγγειλε το θύμα στην Αστυνομία η οποία τελικά και συνέλαβε τον δράστη.

Το δελτίο Τύπου της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες Πέμπτη το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας Έλληνας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της ληστείας.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, μεσημβρινές ώρες χθες Παρασκευή στον αύλειο χώρο σχολικής μονάδας στη Λάρισα, ο δράστης χτύπησε με τα χέρια στο πρόσωπο ανήλικο Έλληνα και στη συνέχεια αφαίρεσε, από τον λαιμό αυτού, χρυσό σταυρό μετά της χρυσής αλυσίδας.

Μετά από αναζητήσεις ο προαναφερόμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Η αφαιρεθείσα αλυσίδα με τον σταυρό κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον νόμιμο δικαιούχο.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.