Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Παρασκευής έξω από το Δημοτικό Σχολείο Άνω Λεχωνίων, όταν αγέλη αδέσποτων σκύλων επιτέθηκε σε ηλικιωμένο άνδρα που κινούνταν με το δίκυκλό του. Ο 88χρονος έχασε τον έλεγχο του μοτοποδηλάτου, έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε στα πόδια, ενώ μάρτυρες της επίθεσης έγιναν μικρά παιδιά που εκείνη την ώρα κατευθύνονταν στο σχολείο για την έναρξη των μαθημάτων.

Γονείς και δάσκαλοι έσπευσαν να απομακρύνουν τα σκυλιά και να βοηθήσουν τον ηλικιωμένο, ο οποίος παρέμεινε για αρκετή ώρα στο έδαφος μέχρι να φτάσει βοήθεια. Οι φωνές των παιδιών, η αναστάτωση και η ανησυχία για την ασφάλεια όλων δημιούργησαν κλίμα έντονης αγωνίας στην αυλή και γύρω από το σχολείο.

Κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν έντονη αγανάκτηση και ανησυχία για την κατάσταση με τα αδέσποτα, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα