Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται 56χρονος Βολιώτης, ο οποίος εδώ και 24 χρόνια αρνείται να βγει από το σπίτι και είναι συνέχεια ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι επειδή του στοίχισε πολύ η απώλεια των γονιών του. Στο σπίτι χωρίς καμία άλλη δραστηριότητα, ούτε εργασία, πλέον είναι υπέρβαρος και το σώμα του δυσκολεύεται να τον στηρίξει και συνεχώς στο κρεβάτι ανοίγει νέες πληγές.

Παιδικός του φίλος που ενημερώθηκε την κατάσταση της υγείας του επικοινώνησε με τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ, επισημαίνοντας ότι αν ο ασθενής παραμείνει άλλο σε αυτήν την κατάσταση, θα πεθάνει μόνος και αβοήθητος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 56χρονος ζει με τον αδερφό του στο πατρικό τους σπίτι. Ο αδερφός του εργάζεται και εξασφαλίζει τα έξοδα του σπιτιού. Φέρεται όμως να μην έχει συνειδητοποίηση την κρισιμότητα της κατάστασης του 54χρονου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι την τελευταία φορά που νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου παρέμεινε για έναν μήνα, τον Ιούλιο,οι γιατροί περιποιήθηκαν το τραύμα που είχε στον έναν αστράγαλο, ο οποίος έφερε κατάκλιση, καθώς το δέρμα και οι ιστοί είχαν νεκρωθεί και φαινόταν το κόκαλο.

Η κατάσταση υγείας του έχει γίνει ακόμη χειρότερη το τελευταίο διάστημα, φέροντας ανοιχτές πληγές και σε άλλα σημεία του σώματός του.

«Εάν δεν αναλάβει μέριμνα κάποιος φορέας να τον βοηθήσει θα πάθει μόλυνση, σηψαιμία. Φέρει νέα μεγάλη κατάκλιση στην πλάτη του που έχει ανοίξει και φαίνεται η σπονδυλική του στήλη. Χρειάζονται επειγόντως περιποίηση και καθαρισμό», επισήμανε στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση του 54χρονου είναι γνωστή στις κοινωνικές Υπηρεσίες, τόσο του Νοσοκομείου Βόλου όσο και του Δήμου Βόλου.

Επί έναν μήνα μετά τη νοσηλεία του στο Αχιλλοπούλειο πριν από περίπου δύο μήνες, νοσηλεύτριες του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου του παρείχαν φροντίδα στο σπίτι δύο με τρεις φορές την εβδομάδα.

Ο ασθενής μεταφέρθηκε εκ νέου στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου πριν από περίπου 20 μέρες. Για τη μεταφορά του κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ αλλά και η Πυροσβεστική, προς διευκόλυνση των διασωστών λόγω του βάρους του.

Στο Αχιλλοπούλειο οι γιατροί τον περιποιήθηκαν και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος δεν ήθελε να παραμείνει στο Νοσοκομείο, ενώ και ο αδερφός του δεν φαίνεται να έχει συναίσθηση της κατάστασης.

Για την υπόθεση του 54χρονου είναι ενημερωμένη και η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Βόλου, καθώς κοινωνικός λειτουργός επισκέπτεται τον ασθενή, ενώ υπάρχει μέριμνα και από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Ο 54χρονος είναι γόνος ευκατάστατης οικογένειας. Με τον αδερφό του δέχτηκαν πολλή αγάπη από τους γονείς τους που είχαν φτιάξει μια πολύ όμορφη οικογένεια. Ενώ ήταν μια υπέροχη οικογένεια σε ηλικία 21 χρόνων ο ασθενής «έχασε» τον πατέρα του και στα 32 χρόνια του και τη μητέρα του. Η δεύτερη απώλεια του στοίχισε πάρα πολύ. Από τότε κλειδώθηκε στο σπίτι και δεν θέλησε να βγει ξανά έξω.

