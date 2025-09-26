Σύμφωνα με τις πληροφορίες του KarditsaLive.Net σημειώθηκε εκτροπή οχήματος στο δρόμο Καρδίτσας – Τρικάλων με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένας άνδρας μέσα στο όχημά του. Στο σημείο έσπευσε η Π.Υ. Καρδίτσας που προχώρησε σε απεγκλωβισμό και στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον άνδρα (ηλικίας περίπου 50 ετών) στο Νοσοκομείο Καρδίτσας για τις πρώτες βοήθειες.

Έρευνα για το συμβάν διεξάγει η Τροχαία Καρδίτσας.

