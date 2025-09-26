Έπειτα από πολύμηνες έρευνες, η Αστυνομία προχώρησε στην ταυτοποίηση και δεύτερου εμπλεκόμενου στην πολύκροτη υπόθεση της ληστείας που σημειώθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2024 στα Τρίκαλα, με λεία που άγγιξε τις 120.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, πρόκειται για ημεδαπό άνδρα, ο οποίος φέρεται να είχε ενεργή συμμετοχή στη ληστεία, λειτουργώντας ως συνεργός του βασικού δράστη που είχε ήδη ταυτοποιηθεί.

Το περιστατικό

Το πρωινό της 13ης Νοεμβρίου, ο βασικός δράστης έφτασε με μοτοσικλέτα στα Τρίκαλα και παρακολουθούσε τις κινήσεις χρηματαποστολής. Όταν υπάλληλος εταιρείας φύλαξης μετέφερε χρήματα από Αυτόματο Μηχάνημα Κατάθεσης Χρημάτων, του επιτέθηκε με μαχαίρι, καταφέροντάς του τέσσερα χτυπήματα.

Ο υπάλληλος τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ ο δράστης άρπαξε δύο κασετίνες με το ποσό των 119.750 ευρώ και εξαφανίστηκε.

Στα ίχνη του συνεργού

Μετά από εκτεταμένες ανακριτικές ενέργειες, ανάλυση στοιχείων και μαρτυριών, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν δεύτερο άτομο, το οποίο φέρεται να είχε σημαντικό ρόλο είτε στο στάδιο του σχεδιασμού είτε κατά την εκτέλεση της ληστείας.