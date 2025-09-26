Το πρώτο έργο του ψηφιακού του μετασχηματισμού ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στον Δήμο Τρικκαίων, ο οποίος το διαθέτει για κοινωνικό σκοπό. Πρόκειται για επτά ηλεκτρικά οχήματα από το Restart mAI city, τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά στις υπηρεσίες “Βοήθεια στο σπίτι” του Δήμου Τρικκαίων. Τα οχήματα αφορούν στην ταχεία μετακίνηση των υπαλλήλων με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων πολιτών.Η παρουσίαση των οχημάτων έγινε στον Δήμαρχο Τρικκαίων Νίκο Σακκά την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025. Τα 7 ηλεκτρικά οχήματα μάρκας Cupra, έχουν αυτονομία συνδυασμένου κύκλου 349km και μπαταρία 45kWh. Είναι το πρώτο παραδοτέο του συστήματος “Πλήρως εξοπλισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα για υποστήριξη ωφελούμενων προγράμματος ΒσΣ” η οποία εντάσσεται στην ενότητα δράσεων “Δράσεις Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας: e-Γειά!”, που υλοποιείται από το restart mai city.

Αυτό με τη σειρά του είναι το μεγάλο πρόγραμμα των 6,9 εκατ. € που υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων για τον ψηφιακό μετασχηματισμού του Δήμου Τρικκαίων, με ανάδοχο τις εταιρείες Dotsoft και NovaICT.

Το Στρατηγικό Πλάνο Εξυπνης Πόλης, όπως είναι ο τίτλος του έργου χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Ουσιαστικά το έργο δίνει σάρκα και οστά σε συστήματα και έργα άμεσου ψηφιακού ενδιαφέροντος και χρησιμότητας για τους πολίτες, ενσωματώνοντας λύσεις στην καθημερινότητα, στο κοινωνικό επίπεδο, στις υπηρεσίες κ.α..

Στο Δημοτικό Αμαξοστάσιο παραβρέθηκαν ακόμη, ο αντιδήμαρχος Ανταποδοτικών Υπηρεσιών Τάκης Παζαΐτης, οι διευθυντές των Δ/νσεων Κοινωνικής Μέριμνας και Ανταποδοτικών Υπηρεσιών κ.κ. Στ. Πελίγκου και Θανάσης Μισιάκας, η υπεύθυνη του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” κ. Θεμελή και οι οδηγοί. Ειδικότερα θέματα για τα οχήματα ανέπτυξε ο υπεύθυνος του Γραφείου Κίνησης κ. Γιώργος Κωστούλας.