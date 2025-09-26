Περισσότεροι από 33.000 πολίτες έχουν ήδη κατεβάσει την εφαρμογή MyStreet, τη νέα ψηφιακή εφαρμογή που έχει στόχο την διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των κοινόχρηστων χώρων και την απρόσκοπτη προσβασιμότητα σε αυτούς όλων των πολιτών με έμφαση στους ανθρώπους με αναπηρία, τους γονείς με τα καροτσάκια, των παιδιών κ.ο.κ. Η καινοτόμος αυτή ψηφιακή εφαρμογή, που λειτουργεί βάσει των επιτυχημένων προτύπων της εφαρμογής MyCoast, διαδραματίζει ήδη καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση και διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων, αφού διασφαλίζει τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα των αρμόδιων φορέων. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και από την συμμετοχή των πολιτών, οι οποίοι έχουν ευκαιρία μέσω της εφαρμογής, να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στις πόλεις τους, ενώ παράλληλα δίνει την ευκαιρία στους Δήμους τη δυνατότητα να ελέγχουν τις μισθώσεις εύκολα και γρήγορα και να βελτιώνουν την οργάνωση και τη διαχείρισή του.

Μέχρι στιγμής, δεδομένα από 99 Δήμους έχουν εισαχθεί στην εφαρμογή, με συνολικά 7.324 παραχωρήσεις, από τις οποίες οι 6.674 έχουν δημοσιευθεί και είναι ορατές πλέον στους πολίτες. Ο συνολικός αριθμός των ενεργών παραχωρήσεων με ημερομηνία έναρξης και λήξης, είναι 7.298, με περισσότερες από 4.350 αναφορές πολιτών που έχουν κατατεθεί και να αναμένουν έλεγχο και οι 4.053 εξ αυτών. Από αυτές, οι 976 έχουν ήδη δημοσιευτεί, δίνοντας μια ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με την κατάσταση και την αξιοπιστία των παραχωρήσεων στον δημόσιο χώρο.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ομοιογενής. Σύμφωνα με τα στοιχεία, δημόσιοι φορείς όπως ο Δήμος Αθηναίων και ο Δήμος Θεσσαλονίκης φιλοξενούν τις μεγαλύτερες σε αριθμό δημοσιευμένες παραχωρήσεις, με 1.991 και 1.227 αντίστοιχα, ενώ η λίστα περιλαμβάνει και μικρότερους δήμους όπως αυτούς των Τρικάλων, του Βόλου, της Νέας Προποντίδας και άλλων. Στην αντίπερα όχθη, υπάρχουν και μεγάλες πόλεις (Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Σπάρτη) που εμφανίζουν μηδενικές ή πολύ λίγες καταχωρήσεις, ενώ ορισμένοι δήμοι έχουν εισαγάγει δεδομένα, αλλά δεν έχουν προχωρήσει στη δημοσιοποίησή τους, αφήνοντας μέρος από τις πληροφορίες μη διαθέσιμο στους πολίτες.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ σας παρουσιάζει τους Δήμους με τις περισσότερες δημοσιευμένες παραχωρήσεις, αυτούς που, ενώ έχουν εισαγάγει δεδομένα στην εφαρμογή, δεν τα έχουν δημοσιεύσει ή έχουν δημοσιεύσει πολύ λίγα σε σχέση με το σύνολο, δηλαδή δεν είναι ορατά για τους πολίτες, αλλά και τις μεγάλες πόλεις με μηδενικές καταχωρίσεις:

Δήμοι με τις περισσότερες δημοσιευμένες παραχωρήσεις:

• ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1991

• ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1227

• ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 308

• ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 267

• ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 185

• ΔΗΜΟΣ ΚΩ 162

• ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 143

• ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 141

• ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 129

Δήμοι με τις λιγότερες ή καθόλου δημοσιευμένες παραχωρήσεις ή μηδενικές καταχωρίσεις:

• ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: Παραχωρήσεις 54 Δημοσιευμένες Παραχωρήσεις: 5

• ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ: Παραχωρήσεις 38 Δημοσιευμένες Παραχωρήσεις: 1

• ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ: Παραχωρήσεις 1 Δημοσιευμένες Παραχωρήσεις: 0

• ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ: Παραχωρήσεις 0 Δημοσιευμένες Παραχωρήσεις: 0

• ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ: Παραχωρήσεις 0 Δημοσιευμένες Παραχωρήσεις: 0

• ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ: Παραχωρήσεις 62 Δημοσιευμένες Παραχωρήσεις: 0

Από την πρώτη στιγμή και δια στόματος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου, κατέστη σαφές ότι η πλατφόρμα MyStreet αποτελεί ένα εργαλείο με τεράστιες δυνατότητες, προσβασιμότητας και διαφάνειας, εφόσον οι Δήμοι αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές της. Η ρύθμιση και η δημοσίευση των παραχωρήσεων σε κοινόχρηστους χώρους συμβάλει αποφασιστικά στην καταπολέμηση της παράνομης κατάληψης και στην προστασία των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων, όπως οι άνθρωποι με αναπηρία ή τα παιδιά. Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες αρχές έχουν πλήρη εικόνα των δεδομένων και των καταγγελιών, ενώ η διαδικασία ελέγχου και επιβολής κυρώσεων βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους δήμους να αναλαμβάνουν την ευθύνη και να συνεργάζονται με τη Δημοτική Αστυνομία ή την ΕΛΑΣ όπου αυτό απαιτείται.

Γίνεται λοιπόν σαφές, ότι η στάση ορισμένων Δήμων, οι οποίοι καθυστερούν ή αποφεύγουν να καταχωρίσουν όλα τα δεδομένα, αποτελεί εμπόδιο στην ολοκληρωμένη εφαρμογή του συστήματος, με αποτέλεσμα η επιτυχία του MyStreet στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, να είναι ακόμα υπό διαπραγμάτευση.

Να σημειωθεί ότι όλοι οι Δήμοι έχουν ενημερωθεί αναλυτικά για τη διαδικασία καταχώρισης των δεδομένων στο Μητρώο Καταχώρισης Αδειών Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων τόσο από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και από την ΚΕΔΕ.

Πως λειτουργεί το MyStreet

Το MyStreet μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν οι πολίτες στα κινητά τους τηλέφωνα μέσω του App Store και του Play Store. Σκοπός του MyStreet είναι να διασφαλίσει την πρόσβαση όλων των πολιτών ανεξαιρέτως στους κοινόχρηστους χώρους, προσφέροντας τόσο στους πολίτες την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη τους, όσο και στους Δήμους τη δυνατότητα να ελέγχουν τις μισθώσεις εύκολα και γρήγορα και να βελτιώνουν την οργάνωση και τη διαχείρισή τους. Πρόκειται για μια σημαντική εφαρμογή, η οποία αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Μέσω του MyStreet οι πολίτες ενημερώνονται μέσω ενός διαδραστικού χάρτη σε πραγματικό χρόνο για τις ενεργές μισθώσεις κοινόχρηστων χώρων, όπως για παράδειγμα τραπεζοκαθίσματα καφετεριών, εστιατορίων ή άλλων επιχειρήσεων. Σε περιπτώσεις που διαπιστώνουν παραβάσεις, μπορούν να το καταγγείλουν μέσω της εφαρμογής. Με αυτόν τον τρόπο, το MyStreet συμβάλλει στην ενίσχυση της διαφάνειας, καθώς και στη συμμόρφωση και στη διατήρηση της νομιμότητας στη διαχείριση του δημόσιου χώρου.

Επίσης, οι πολίτες έχουν την επιλογή να περιηγηθούν στο MyStreet σε χάρτες με τα «Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων» και με τα «Ασφαλή σημεία συγκέντρωσης» σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, όπως για παράδειγμα σεισμοί. Σύντομα θα ενσωματωθούν στο MyStreet οι «Θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ» και το «Εθνικό Μητρώο Απινιδωτών».

Πιο συγκεκριμένα, οι πολίτες για να υποβάλλουν καταγγελίες σε περιπτώσεις που διαπιστώνουν παραβάσεις:

⦁ Ανοίγουν το MyStreet στο κινητό τους.

⦁ Επιλέγουν στον διαδραστικό χάρτη της εφαρμογής, είτε ένα από τα εμφανιζόμενα σημεία μίσθωσης (πολύγωνα), είτε, αν το πρόβλημα βρίσκεται σε σημείο που δεν υπάρχει καταγεγραμμένη μίσθωση, πατούν παρατεταμένα με το δάχτυλό τους πάνω στον χάρτη.

⦁ Στη συνέχεια, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με πληροφορίες για τη συγκεκριμένη μίσθωση (π.χ. όρια της παραχωρημένης έκτασης, διάρκεια ισχύος, εμβαδόν, επωνυμία της επιχείρησης) ή με πληροφορίες γεωεντοπισμού αν το σημείο δεν είναι εντός καταγεγραμμένης μίσθωσης. Στο αναδυόμενο παράθυρο επιλέγουν «Υποβολή Αναφοράς» και ανοίγει η φόρμα υποβολής καταγγελίας.

⦁ Επιλέγουν από λίστα (drop-down menu) τον τύπο καταγγελίας που θέλουν να κάνουν με βάση την παραβίαση (π.χ. υπέρβαση ορίων τραπεζοκαθισμάτων, παρακώλυση πρόσβασης ΑμεΑ). Αν επιθυμούν, συμπληρώνουν περιγραφή στο ειδικό πεδίο για σχόλια.

⦁ Αφού συμπληρώσουν τη φόρμα, επιλέγουν αν η καταγγελία θα είναι ανώνυμη ή επώνυμη. Προκειμένου να υποβάλλουν επώνυμη, χρειάζεται να συνδεθούν με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet για την ταυτοποίησή τους.

⦁ Πατούν «Αποστολή» για την υποβολή της καταγγελίας και εμφανίζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα ότι η καταγγελία υποβλήθηκε επιτυχώς. Στην περίπτωση των επώνυμων καταγγελιών, αυτές αποθηκεύονται στο προφίλ των πολιτών και τις βλέπουν ανά πάσα στιγμή στην ενότητα «Οι αναφορές μου».

Επισημαίνεται ότι οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν καταγγελία μόνο για σημείο το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 500 μέτρων από την τρέχουσα τοποθεσία τους. Επιπλέον, κάθε χρήστης της εφαρμογής μπορεί να υποβάλει τρεις καταγγελίες ανά ημέρα και ανά τύπο.

Οι καταγγελίες αποστέλλονται αυτόματα στην ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Καταχώρισης Αδειών Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων, την οποία διαχειρίζεται ο εκάστοτε αρμόδιος Δήμος. Αυτό επιτρέπει τη γρήγορη αξιολόγηση και την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών. Οι πολίτες ενημερώνονται από την εφαρμογή για την εξέλιξη των καταγγελιών.

