Δύο αγώνες Πανελληνίου Κυπέλλου και Πρωταθλήματος Motocross φιλοξενεί η πίστα στον Πρίνο του Δήμου Τρικκαίων. Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου διεξάγονται στην πίστα «Μάκης Κωφός», ο 3ος αγώνας Κυπέλλου Β. Ελλάδας και ο 4ς Αγώνας κυπέλλου Ν. Ελλάδας. Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου διεξάγεται ο 6ος αγώνας για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ολοι οι αγώνες ξεκινούν στις 10 και οι απονομές, τη μεν Κυριακή 5/10 στις 18:00 τη δε Κυριακή 19/10 στις 17:30.

Τους αγώνες συνδιοργανώνουν η Αθλητική Μοτοσκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος, ο Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Σύλλογος Τρικάλων, η Περιφέρεια Θεσσαλίας – ΠΕ Τρικάλων και ο Δήμος Τρικκαίων.