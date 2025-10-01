Και προσωπική περιποίηση περιλαμβάνει η φιλοξενία στο ΚΗΦΗ του Δήμου Τρικκαίων. Αυτή τη φορά, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, η εθελοντική δράση πραγματοποιήθηκε από την ποδολόγο Μαργαρίτα Ρουσομάνη. Οι ωφελούμενοι/ες της δομής είχαν την χαρά να δεχθούν τις ιδιαίτερες υπηρεσίες της ποδολογου να ανακουφίσουν τα κουρασμένα τους άκρα και να νιώσουν πρωτόγνωρες στιγμές ευεξίας. Το προσωπικό και οι ωφελούμενοι/ες του ΚΗΦΗ ευχαριστούν ιδιαίτερα την κ. Ρουσομάνη για την παροχή των υπηρεσιών της.

Το ΚΗΦΗ του Δήμου Τρικκαίων είναι δομή συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».