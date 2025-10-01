Από πνευμονοθώρακα φαίνεται πως έχασε τη ζωή του ο 53χρονος άνδρας ο οποίος στην προσπάθειά του να εντοπίσει κρυμμένο θησαυρό στους Γόννους, εγκλωβίστηκε σε σπηλιά.

Σύμφωνα με τα πρώτα ιατρικά ευρήματα που επικαλείται το thesspost.gr, ο άτυχος άνδρας από την πτώση του στην σπηλιά σε βάθος 23 μέτρων υπέστη πνευμονοθώρακα, που πρακτικά προκαλεί την κατάρρευση του πνεύμονα, ενώ μάλιστα υπέστη και κάταγμα στο πόδι.

Πλέον αναμένονται και οι ιστολογικές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπέστη και αιμοθώρακα.