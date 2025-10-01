Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή, ο πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Ευσταθίου, που διακονούσε για περίπου 50 χρόνια στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Τσαγκαράδας και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε όλο το χωριό.

Ο π. Παναγιώτης Ευσταθίου αντιμετώπισε πρόβλημα με την υγεία του και τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και σκορπώντας θλίψη στο χωριό.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα, στις 5:30 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Τσαγκαράδας.