Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο Αναστάσιος Ντόβας. Κηδεύεται την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 14:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Βησσαρίωνα Πύλης Τρικάλων.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Ελένη, τα παιδιά τους Ευθυμία Ντόβα – Νικόλαο Σουλιώτη, Δήμητρα Ντόβα – Παναγιώτη Ραμιώτη, Μαρία Ντόβα, εγγόνια, δισέγγονο, αδελφή, ανίψια και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 2/10/2025 και ώρα 13:30 μ.μ.

Τα της τελετής επιμελείται το γραφείο τελετών << Άρχων Μιχαήλ >> (Όθωνος 24-τηλ. 2431073200).