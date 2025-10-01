Με την Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων κ. Χρύσα Ντιντή συναντήθηκε σήμερα στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, η Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα – Παλιούρα, σε μια συνάντηση εργασίας με ξεκάθαρο στόχο την ανάδειξη και αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τις τοπικές κοινότητες του Νομού.

Η κ. Παπακώστα – Παλιούρα μετέφερε στην Αντιπεριφερειάρχη τις ανησυχίες και τα ζητήματα που της έχουν τεθεί από πολίτες, αιρετούς και παραγωγικούς φορείς κατά τη διάρκεια των επισκέψεών της σε χωριά του Νομού. Η άμεση επαφή με τις τοπικές κοινωνίες αποτελεί, όπως δήλωσε, βασική της προτεραιότητα και υποχρέωση, γι’ αυτό και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με αυτές, ώστε να μεταφέρει με ακρίβεια τις ανάγκες του κάθε χωριού, του κάθε ανθρώπου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πρόβλημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, που έχει προκαλέσει ανησυχία στους κτηνοτρόφους της περιοχής. Συζητήθηκαν οι τρόποι ενίσχυσης της πρόληψης, η ανάγκη έγκαιρων παρεμβάσεων αλλά και η σημασία της συνεχούς ενημέρωσης του αγροτικού κόσμου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τέθηκαν επίσης ζητήματα αγροτικής οδοποιίας, ύδρευσης, αντιπλημμυρικών έργων, καθώς και ζητήματα πολιτικής προστασίας. Τομείς δηλαδή όπου η συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας και Κεντρικής Διοίκησης είναι κρίσιμη.

Το κλίμα της συνάντησης ήταν εποικοδομητικό, με κοινό προσανατολισμό τη συνέπεια απέναντι στον πολίτη και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των ζητημάτων του Νομού. Η συνεργασία ανάμεσα στη Βουλευτή και την Αντιπεριφερειάρχη αποδεικνύεται ουσιαστική, με σταθερή δέσμευση και από τις δύο πλευρές να μετατρέπουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών σε προτεραιότητες με μετρήσιμο αποτέλεσμα.