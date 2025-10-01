Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις 17:00, ο ΑΟ Τρίκαλα ρίχνεται στη μάχη του Πρωταθλήματος της Elite League απέναντι στον Πανερυθραϊκό!ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ vs. Πανερυθραϊκός B.C.

Σάββατο 4/10 — 17.00

Στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο των Τρικάλων, στην έδρα μας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της ομάδας και της πόλης.

Η νέα σεζόν ξεκινά και θέλουμε τον κόσμο μας δίπλα μας από την πρώτη στιγμή. Να γεμίσει τις εξέδρες και να δώσει την ώθηση που μόνο τα Τρίκαλα ξέρουν να δίνουν!

Η στήριξη σας είναι το μεγάλο μας όπλο!!!

Όλοι μαζί!

Μαζί μπροστά, για τον ΑΟΤ!

#AOT #TrikalaBasket #AOTrikalaBasket #EliteLeague #TogetherWeRise #Trikala