Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας υπέγραψε στο γραφείο του ακόμα μια σύμβαση κατασκευής έργου που αφορά «Συντήρηση και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Αθλητικού Κέντρου Σκαμνιών στην Δημοτική Κοινότητα Πηγής του Δήμου Πύλης».

Ανάδοχος εταιρεία είναι η «Τσιουτσιουβάλας Άγγελος και ΣΙΑ Ε.Ε.». Το παραπάνω έργο χωρίζεται σε δύο κατηγορίες όπως, το Υποέργο 1 , που περιλαμβάνει την συντήρηση και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του Αθλητικού Κέντρου Σκαμνιών. Μέσα από τις εργασίες αυτές επιδιώκεται η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου, ώστε να καταστεί ασφαλής και φιλόξενος για αθλητές και πολίτες.

Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο έχει ενταχθεί και το Υποέργο 2: «Προμήθεια –Τοποθέτηση Εξοπλισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αθλητικού Κέντρου Σκαμνιών Δ.Κ. Πηγής, το οποίο θα συμβασιοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, ώστε να ολοκληρωθεί πλήρως η πράξη και να παραδοθεί στους πολίτες ένα σύγχρονο και λειτουργικό αθλητικό κέντρο.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)-ΠΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας 2021-2025.

Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου αποτελεί αποτέλεσμα των συντονισμένων προσπαθειών του Δημάρχου Πύλης κ. Κων/νου Μαράβα, με την ουσιαστική στήριξη του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα και της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Τρικάλων κ. Χρύσας Ντιντή οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημα της χρηματοδότησης.

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας δήλωσε σχετικά: «Η αναβάθμιση του Αθλητικού Κέντρου στις Σκαμνιές αποτελεί ένα έργο ουσίας , που θα δώσει νέα πνοή στον αθλητισμό και στην κοινωνική ζωή της περιοχής μας. Με την ολοκλήρωση και των δυο υποέργων δημιουργούμε ένα πρότυπο χώρο για τους δημότες μας. Ευχαριστώ θερμά τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα και την Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων κ. Χρύσα Ντιντή για την άμεση ανταπόκρισή τους και την στήριξή τους.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με συνέπεια το έργο της, επενδύοντας σε δράσεις και υποδομές που βελτιώνουν την καθημερινότητα και δημιουργού προοπτικές ανάπτυξης για τον τόπο.