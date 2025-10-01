Το Υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, διοργανώνει το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο προαύλιο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στο Μέτσοβο, Workshop Ξυλοτεχνίας.

Η δράση είναι ανοιχτή σε όλους και στόχο έχει να αναδείξει την τέχνη και τη δημιουργικότητα της ξυλοτεχνίας μέσα από βιωματική συμμετοχή. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τεχνικές και μεθόδους, να έρθουν σε επαφή με την παράδοση και να καλλιεργήσουν τη δημιουργική τους έκφραση.

Η συμμετοχή στο workshop είναι δωρεάν και απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με τη χειροποίητη δημιουργία.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου του Υπουργείου Πολιτισμού:

«Δράσεις προετοιμασίας εφαρμογής Πρώτης Στρατηγικής Ανασύστασης, Ανάπτυξης και Επαναπροσδιορισμού της Ελληνικής Χειροτεχνίας», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του προγράμματος Ελλάδα 2.0 – NextGenerationEU.

Πληροφορίες Δράσης:

📍 Τόπος: Προαύλιο Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου, Μέτσοβο

🕙 Ώρα: 10:00 – 18:00

🎟 Είσοδος ελεύθερη