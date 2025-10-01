Mε έναν γάμο που συνδύασε κομψότητα, ρομαντισμό και στιγμές βγαλμένες από κινηματογραφική σκηνή ένωσαν τις ζωές τους o Ιωάννης Πεταλάς, γνωστός κομμωτής των Τρικάλων, και η Αφροδίτη Βαρσάμη, εργαζόμενη στην εταιρεία «ΜΑΤΙ ΜΑΤΙ».

Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων, παρουσία συγγενών και αγαπημένων φίλων. Η νύφη, εντυπωσιακή μέσα στο λαμπερό νυφικό της, έκλεψε τις εντυπώσεις με την αριστοκρατική της εμφάνιση και το χαμόγελό της, ενώ ο γαμπρός την υποδέχθηκε με συγκίνηση και τρυφερότητα.

Κουμπάρος του ζευγαριού ήταν ο Δημήτρης Βαρσάμης, ενώ στο πλευρό τους στάθηκαν οι γονείς τους Γεώργιος και Χρυσή Πεταλά και Βασίλειος και Βασιλική Βαρσάμη.

Ακολούθησε δεξίωση στο «Αετώv Μέλαθρον Events», όπου το ζευγάρι έκανε μια εντυπωσιακή είσοδο, δίνοντας τον τόνο της βραδιάς. Ο πρώτος τους χορός μέσα σε σύννεφα και λάμψεις πυροτεχνημάτων αποτέλεσε μια από τις πιο μαγικές στιγμές της εκδήλωσης, ενώ οι καλεσμένοι δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους.

Ο Ιωάννης και η Αφροδίτη ξεκίνησαν το νέο τους ταξίδι με τις πιο θερμές ευχές όλων για μια ζωή γεμάτη υγεία, χαμόγελα και στιγμές όπως εκείνες της ημέρας του γάμου τους – λαμπερές, τρυφερές και αξέχαστες.

Το trikalaview.gr εύχεται στους νεόνυμφους μια κοινή ζωή γεμάτη υγεία, αγάπη κι όμορφες στιγμές.