Με τρία «Μην» η ΔΕΥΑΤ ξεκινά εκστρατεία ενημέρωσης για τους πολίτες. Στόχος, να ευαισθητοποιηθούν όλοι/ες, ακολουθώντας κανόνες με απλές, καθημερινές πράξεις. Τα δε οφέλη αυτών των πράξεων, θα είναι άμεσα ορατά στα φρεάτια, στην αποχέτευση, στο νερό.Η συγκεκριμένη εκστρατεία με τίτλο «Μικρές Πράξεις, Μεγάλο Οφελος», στοχεύει στο να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την πόλη μας, το νερό, την ίδια την καθημερινότητα.

«Μη σπαταλάς»

Η πρώτη καμπάνια αφορά τη σπατάλη νερού: Το νερό είναι πολύτιμο, μην το σπαταλάς», αναφέρει η σχετική αφίσα, που σημειώνει 6 απλές, βασικές συμβουλές για να μη χάνεται πολύτιμο νερό: στο ξύρισμα, στο ντους, στις διαρροές, στο πότισμα φυτών, στο πλυντήριο ρούχων, στην καθαριότητα μπαλκονιών, η ΔΕΥΑΤ μας λέει τι να κάνουμε ή τι να μην κάνουμε. Διότι «Μαζί μπορούμε να προστατέψουμε το νερό που χάνεται».

«Μην πετάς»

Η δεύτερη καμπάνια αφορά κάτι φαινομενικά απλό: τα υγρά μαντηλάκια στην τουαλέτα. Διότι «δε διαλύονται στο νερό», «φράζουν τη αποχέτευση», «αυξάνουν τα απόβλητα» και πολλά άλλα δυσάρεστα για το σύστημα αποχέτευσης.

«Μην αφήνεις»

Η τρίτη καμπάνια αφορά στα φρεάτια. Η ΔΕΥΑΤ προτρέπει για απλές ενέργειες: «μην αφήνεις σκουπίδια ή μπάζα στα φρεάτια», «μη ρίχνεις φύλλα ή χαρτιά στους δρόμους», «μην αφήνεις αντικείμενα κοντά στα φρεάτια».

Διότι τα φρεάτια φράζουν, εμποδίζοντας το βρόχινο νερό να ρέει προς το δίκτυο ομβρίων, με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν οι δρόμοι. Η δημοτική επιχείρηση ζητά τη βοήθεια όλων, καθώς η ίδια συντηρεί τακτικά τα φρεάτια, αλλά η μικρή συμβολή των πολιτών με τις μικρές αυτές συμβουλές, κρίνεται σημαντικός παράγοντας για να αποφεύγονται πλημμυρικά φαινόμενα.