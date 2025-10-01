Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 2 – 10 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεώργιος Μαργαρίτης
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασιλική Μαργαρίτη και Λεωνίδας Ορφανίδης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χαράλαμπος, Γεώργιος
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων, την Πέμπτη 2 – 10 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ .
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
Αφήστε μια απάντηση