Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 2 – 10 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεώργιος Μαργαρίτης

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασιλική Μαργαρίτη και Λεωνίδας Ορφανίδης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χαράλαμπος, Γεώργιος

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων, την Πέμπτη 2 – 10 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».