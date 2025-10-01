Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Κόντος. Κηδεύεται την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Καρυών Τρικάλων.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγο του Χρυσούλα, τα παιδιά τους Θέκλα Κόντου – Ιωάννη Χατζόπουλο, Ιωάννη Κόντο, τα εγγόνια Θωμά – Ανδριάνα, ανίψια και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 2/10/2025 και ώρα 10:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Τα της τελετής επιμελείται το γραφείο τελετών <<Άρχων Μιχαήλ>> (Όθωνος 24-τηλ. 2431073200).