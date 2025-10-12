Μια ξεχωριστή παρουσίαση έκανε ο Παναγιώτης Νταλούκας από τα Τρίκαλα στις auditions του GNTM, δηλώνοντας πως είναι ένα “μποέμ άτομο” και πως το μόντελινγκ για εκείνον αποτελεί πράξη προσφοράς.

Εμφανίστηκε μπροστά στους κριτές φορώντας κασκόλ και εσάρπα, θέλοντας να δώσει το δικό του ιδιαίτερο στιλ. Η audition του είχε και λογοτεχνική πινελιά, καθώς απήγγειλε ποίημα, επιχειρώντας να παντρέψει την τέχνη με τη μόδα.

Παρά την πρωτοτυπία του, οι κριτές – με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να εκφράζει ξεκάθαρα τις ενστάσεις της – έκριναν ότι το ύφος του είναι περισσότερο θεατρικό και όχι συμβατό με τον κόσμο της μόδας. Ο Παναγιώτης δεν κατάφερε να περάσει στο bootcamp, ωστόσο άφησε το δικό του στίγμα με την αυθεντικότητα και την καλλιτεχνική του έκφραση.