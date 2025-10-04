Στον γάμο του Βασίλη Κουκουσούλη και της Ελένης Σαμαρά, εκτός από μουσικές, κλαρίνα και χαρά, υπήρχε και μια… θεότρελη έκπληξη που έκλεψε την παράσταση.

Όσοι βρίσκονταν έξω από την εκκλησία απόρησαν όταν είδαν ένα καλοστολισμένο τρακτέρ να φτάνει στον χώρο του μυστηρίου. Κάποιοι υπέθεσαν πως το ζευγάρι θα έφευγε με αυτό, άλλοι ρωτούσαν χωρίς να παίρνουν απαντήσεις. Η αλήθεια όμως ήταν ακόμη πιο ευφάνταστη.

Οι φίλοι του γαμπρού είχαν φροντίσει να γεμίσουν το τρακτέρ με… τεράστια ποσότητα ρυζιού, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για δράση. Μόλις το ζευγάρι βγήκε από την εκκλησία, ανέβηκαν ψηλά και άρχισαν να ρίχνουν το ρύζι από πάνω, όπως είχαν συνεννοηθεί μυστικά.

Η εικόνα ήταν απολαυστική και ταυτόχρονα συγκινητική. Ο γαμπρός, βλέποντας τον «καταρράκτη» ρυζιού, έσπευσε αυθόρμητα να προστατεύσει τη νύφη με το σώμα και τα χέρια του, προσφέροντας μια τρυφερή στιγμή που σχολιάστηκε με χαμόγελο: έτσι σκοπεύει να σταθεί στο πλευρό της για μια ζωή.

Στιγμές είναι η ζωή – κι αυτές μένουν αξέχαστες.