Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, στο Μουσείο Τσιτσάνη, η εκδήλωση της Τρικαλινής Λέσχης Προβληματισμού με θέμα «Ο Πολιτισμός της Καθημερινότητας».

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο διακεκριμένος δημοσιογράφος και συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα:

«Η ζωή στην πόλη. Ένα ταξίδι ψυχικής αυτογνωσίας στο αστικό περιβάλλον».

Με αφετηρία τα Τρίκαλα, ο κ. Βατόπουλος μίλησε για τη δυναμική των πόλεων ως ζωντανού οργανισμού, συνδέοντας την ιστορία, την αισθητική, το περιβάλλον και το ψυχικό βίωμα. Μέσα από το παράδειγμα της Αθήνας, ανέδειξε ζητήματα ταυτότητας, συλλογικής μνήμης και κοινωνικής συμπεριφοράς στον αστικό χώρο.

Παρεμβάσεις και συντονισμός

Στο τέλος της ομιλίας έγιναν σύντομες παρεμβάσεις από:

τον Ιωάννη Κ. Γεωργιάδη, Αρχιπλοίαρχο Π.Ν. ε.α.

τον Δρ. Γιάννη Κουτεντάκη, Ομότιμο Καθηγητή Εργοφυσιολογίας.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Χρήστος Λάππας, ιατρός και πρώην δήμαρχος Τρικκαίων.

Ο ομιλητής

Ο Νίκος Βατόπουλος, με πολυετή παρουσία στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» και βαθιά γνώση της ιστορίας και του πολιτισμού των πόλεων, μοιράστηκε σκέψεις και βιώματα που προκάλεσαν προβληματισμό και αίσθημα ταύτισης στο κοινό. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην ανάγκη επανανοηματοδότησης του δημόσιου χώρου και της καθημερινότητας στις ελληνικές πόλεις.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον φίλων του πολιτισμού, της αστικής ταυτότητας και της κοινωνικής σκέψης, αφήνοντας πολύ θετικές εντυπώσεις.