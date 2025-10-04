Η Ρίτσα Καλησιάκη, με πλούσιο ποιητικό έργο, μεταφέρει για πρώτη φορά τον λόγο της σε μουσική μορφή, ανοίγοντας έναν νέο δημιουργικό δρόμο για την ίδια και για την πολιτιστική ζωή του τόπου μας.