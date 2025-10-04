Η συντοπίτισσά μας ποιήτρια και στιχουργός Ρίτσα Καλησιάκη κάνει το πρώτο της μεγάλο βήμα στη μουσική δημιουργία με το τραγούδι «Διπλή Ψυχή», σε μουσική και ερμηνεία του Χρήστου Δενδρινού.
Πρόκειται για μια ξεχωριστή σύμπραξη όπου ο λυρισμός των στίχων συναντά τη μελωδία και την ευαισθησία της μουσικής, χαρίζοντας στο κοινό ένα τραγούδι με έντονη συναισθηματική δύναμη και ξεχωριστή ενορχήστρωση.
Η Ρίτσα Καλησιάκη, με πλούσιο ποιητικό έργο, μεταφέρει για πρώτη φορά τον λόγο της σε μουσική μορφή, ανοίγοντας έναν νέο δημιουργικό δρόμο για την ίδια και για την πολιτιστική ζωή του τόπου μας.
Συντελεστές:
Ερμηνεία & Μουσική: Χρήστος Δενδρινός
Στίχοι: Ρίτσα Καλησιάκη
Ενορχήστρωση – Πλήκτρα: Βαγγέλης Σπανακάκης
Drums: Στέλιος Παύλου
Bass: Έφη Β.
Κιθάρες: Δημήτρης Ράδης
Φωτογραφίες: Θάνος Λένας
Παραγωγή: Planet Rec Audio-Video Productions – Dama Dendrina / Cinema
