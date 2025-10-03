Μια μέρα γεμάτη αγάπη, παράδοση και συγκίνηση έζησαν συγγενείς και φίλοι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πύργου, όπου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου ο Βασίλης Κουκουσούλης και η Ελένη Σαμαρά.

Η άφιξη της νύφης ήταν εντυπωσιακή και παραδοσιακή, καθώς συνοδεύτηκε από ήχους κλαρίνων, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα που συγκίνησε τους καλεσμένους.

Ο Βασίλης, γιος του Ευθύμιου και της Μαίρης Κουκουσούλη, και η Ελένη, κόρη του Ευάγγελου και της Αρετής Βάλλα, ξεκίνησαν το νέο τους ταξίδι στη ζωή με κουμπάρο και νονό τον Γιώργο Καλαντζή, που στάθηκε δίπλα τους στην πιο χαρούμενη στιγμή τους.

Αμέσως μετά, τελέστηκε και η βάφτιση του μικρού τους γιου, ο οποίος πήρε το όνομα Ευάγγελος-Σταύρος, σκορπίζοντας χαμόγελα και συγκίνηση.

Ήταν μια μέρα όπου η παράδοση συνάντησε τη χαρά της οικογένειας, σε ένα διπλό μυστήριο που θα μείνει αξέχαστο σε όλους όσοι το έζησαν.

Το trikalaview.gr εύχεται στους νεόνυμφους και στον νεοφώτιστο να έχουν πάντα υγεία, αγάπη και ευτυχία στη ζωή τους.