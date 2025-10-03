Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Μουσείο Τσιτσάνη το νέο βιβλίο της Ζωής Κατσιαμπούρα, με τίτλο «Έλα να σου πω» (εκδόσεις Νίκας), σε εκδήλωση που διοργάνωσαν ο Δήμος Τρικκαίων και το βιβλιοπωλείο Τσιοπελάκος.

Το βιβλίο περιλαμβάνει 37 αφηγήματα με τη μορφή ιστοριών, που καλύπτουν βιωματικές εμπειρίες της συγγραφέως, αναφερόμενες σε προσωπικές και νοσταλγικές αναμνήσεις. Οι ιστορίες συνδέονται με φιλολογικές παραπομπές –απόρροια και της ιδιότητας της συγγραφέως– και εκτυλίσσονται σε τρεις φάσεις:

📍 στην ιδιαίτερη πατρίδα της την Καρδίτσα,

📍 στην Αθήνα, όπου σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών,

📍 και στη Λέσβο, πατρίδα του συζύγου της.

Η φωνή των φιλολόγων

Αναφερόμενος στο βιβλίο, ο φιλόλογος Αλέξανδρος Βαναργιώτης σημείωσε:

«Η Κατσιαμπούρα δεν εξηγεί τα πάντα, δεν φλυαρεί. Λέει τα αναγκαία και αφήνει χώρο στον αναγνώστη. Δεν επιβάλλονται οι ιστορίες, νιώθονται. Η μικρή φόρμα επιτρέπει την πυκνότητα η οποία, σε συνδυασμό με την απλότητα και την υποβολή, πηγαίνουν κατευθείαν στην καρδιά και στην αίσθηση. (…) Μια άλλη πτυχή της συγγραφής είναι το ανατρεπτικό και ανεξάντλητο χιούμορ, η λεπτή ειρωνεία και ο αυτοσαρκασμός. Με αυτά τα στοιχεία η συγγραφέας κάνει την ανάγνωση απολαυστική, ενώ παράλληλα φωτίζει τα αδιέξοδα και τις αντιφάσεις της ζωής».

Η φιλόλογος Ελπίδα Θεοφανίδου, προσεγγίζοντας το διήγημα «Πλημμύρα», επισήμανε:

«Με ρεαλιστικές εικόνες μνημονεύονται τα κατεστραμμένα πράγματα στο σπίτι της ηρωίδας – διάδρομοι, χαλάκια, το παλιό πλίθινο σπίτι, τα εργαλεία, οι φωτογραφίες, τα σπούνια που έφτιαχνε κάποτε η μητέρα. Ό,τι στέγασε ανθρώπινες ζωές χάθηκε από το αδυσώπητο πέρασμα του νερού. (…) Με γλαφυρή περιγραφή, χιούμορ και ειρωνεία, η συγγραφέας δείχνει την ανθεκτικότητα αλλά και την εσωτερική πάλη της ηρωίδας απέναντι στον πόνο και την απώλεια».

Η συγγραφέας

Η Ζωή Κατσιαμπούρα γεννήθηκε στον Παλαμά Καρδίτσας και σπούδασε φιλολογία στην Αθήνα, όπου και ζει. Εργάστηκε ως εκπαιδευτικός σε διάφορες βαθμίδες, συνέγραψε εκπαιδευτικά βιβλία και άρθρα, ενώ έχει ήδη εκδώσει:

«Ιστορίες της Μανιάς» (Γαβριηλίδης, 2013)

«Μαθαίνεται η ζωή;» (Γαβριηλίδης, 2015)

«Οδός Άνω Κάτω» (Νίκας, 2021)

Συμμετοχή στο συλλογικό έργο «Χαμηλόφωνη Τόλμη – Έξι λυρικές ποιήτριες του 20ού αιώνα» (Νίκας, 2023)

Με το νέο της βιβλίο «Έλα να σου πω», η συγγραφέας συνεχίζει να ξεδιπλώνει με ευαισθησία και χιούμορ ιστορίες που ακουμπούν τη μνήμη, την καθημερινότητα και τις αντιφάσεις της ζωής, μετατρέποντάς τες σε λογοτεχνία που συνομιλεί άμεσα με τον αναγνώστη.