Φρατζόλα με γέμιση…

Υλικά

500 γραμμάρια κιμά

1 κρεμμύδι

2 σκελίδες σκόρδου

200 γραμμάρια ρικοτα

100 γραμμάρια φέτα

100 γραμμάρια τυρί κρέμα

αλατοπίπερο

1 πιπεριά κόκκινη

1 πιπεριά πράσινη κομμένες λωρίδες και τηγανισμένες

Υλικά για την ζύμη

200 γραμμάρια γιαούρτι

1 αυγό

1 βιταμ

500 γραμμάρια αλεύρι μαλακό

1 κ.γ. σκόρδο σκόνη

1 κ.γ. αλάτι

Εκτέλεση

Κάνω τη ζύμη χτυπώντας το βούτυρο με το αυγό έπειτα το γιαούρτι, το αλάτι, τη σκόνη σκόρδου και τέλος το αλεύρι.

Αφήνω 30 λεπτά να ξεκουραστεί.

Ετοιμάζω τη γέμιση τσιγαρίζω το κιμά με το κρεμμύδι, το σκόρδο και το αλατοπίπερο σε χαμηλή φωτιά να βγάλει τα υγρά του .

Μόλις πιει τα υγρά του όλα προσθέτω τα τυριά ανακατεύω καλά .

Χωρίζω τη ζύμη σε 3-4 μέρη και την ανοίγω μακρόστενα κομμάτια .

Σε κάθε κομμάτι βάζω κάτω τηγανιμενα κομμάτια πιπεριές, μοιράζω το κιμά όσα και τα κομμάτια ζύμης, κλείνω καλά από όλες της μεριές και ψήνω για 45-50 λεπτά στους 180° βαθμούς.

Καλή επιτυχία.

Την συνταγή μας έστειλε η φίλη μας Μαρία Καρανικόλα.