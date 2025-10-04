Οι χουρμάδες, το φυσικό «superfood» της εγκυμοσύνης, προσφέρουν ενέργεια και θρεπτικά συστατικά απαραίτητα για τη μητέρα και το μωρό.

Οι χουρμάδες είναι πλούσιοι σε βιταμίνες, μέταλλα κι αντιοξειδωτικά, τα οποία βοηθούν στην προστασία του σώματος από τη βλάβη των κυττάρων. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, είναι σημαντικό να ακολουθείτε μια ισορροπημένη διατροφή με τα βασικά θρεπτικά συστατικά που χρειάζεστε εσείς και το μωρό σας.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο PubMed, η κατανάλωση χουρμάδων κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες της εγκυμοσύνης μπορεί να μειώσει τη διάρκεια του τοκετού. Ας δούμε πέντε βασικούς λόγους για να τους εντάξετε στη διατροφή σας κατά τη διάρκεια της κύησης.

1. Ανακουφίζουν από τη δυσκοιλιότητα

Οι χουρμάδες είναι πλούσιοι σε φυτικές ίνες, που βοηθούν στην καλή λειτουργία του εντέρου και την πρόληψη της δυσκοιλιότητας – ένα σύνηθες σύμπτωμα στην εγκυμοσύνη, καθώς οι ορμόνες επιβραδύνουν τη γαστρεντερική λειτουργία. Επιπλέον, πολλά συμπληρώματα σιδήρου που λαμβάνουν οι έγκυες μπορούν να επιδεινώσουν τη δυσκοιλιότητα.

2. Βοηθούν στην αντιμετώπιση των εμετών

Κατά το πρώτο τρίμηνο, πολλές γυναίκες βιώνουν ναυτία και εμετούς, που μπορεί να μειώσουν τα επίπεδα καλίου στο σώμα. Οι χουρμάδες, ως πηγή καλίου, συμβάλλουν στη διατήρηση της ισορροπίας των υγρών και στη φυσιολογική λειτουργία των κυττάρων.

3. Φυσικό υποκατάστατο ζάχαρης

Οι χουρμάδες, όπως αναφέρει το WebMD, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατο της ζάχαρης. Η ζάχαρη από χουρμάδες, την οποία μπορείτε να βρείτε σε ορισμένα παντοπωλεία και καταστήματα υγιεινής διατροφής, παρασκευάζεται από αλεσμένους αποξηραμένους χουρμάδες. Έχει περίπου 30% λιγότερες θερμίδες από την κανονική ζάχαρη. Λάβετε υπόψη ότι η ζάχαρη από χουρμάδες έχει γεύση χουρμάδων, επομένως δεν λειτουργεί πάντα καλά ως υποκατάστατο ζάχαρης.

4. Πλούσιοι σε φολικό οξύ

Οι χουρμάδες περιέχουν βιταμίνη Β9, γνωστή ως φολικό οξύ, η οποία είναι απαραίτητη για την πρόληψη σοβαρών γενετικών ανωμαλιών στο έμβρυο και για τη σωστή ανάπτυξή του.

5. Τροφή με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

Οι χουρμάδες έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, που σημαίνει ότι απελευθερώνουν τη γλυκόζη σταδιακά, αποφεύγοντας απότομες αυξήσεις του σακχάρου στο αίμα. Αυτό είναι σημαντικό, αφού περίπου το 10% των εγκύων αναπτύσσουν διαβήτη κύησης, που μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές όπως αυξημένο βάρος γέννησης του μωρού και πρόωρο τοκετό.

Σύμφωνα με www.healthstat.gr

πηγή :https://www.giatros-in.gr/5-logoi-gia-na-trote-chourmades-stin-egky/