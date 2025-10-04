Η Μονεμβασιά είναι χτισμένη πάνω σε έναν επιβλητικό βράχο
Η είσοδος στην καστροπολιτεία γίνεται μέσα από ένα στενό μονοπάτι εξ ου και το όνομα «Μονεμβασιά», που σημαίνει «μόνη έμβαση». Μόλις διαβεί κανείς την πύλη, μεταφέρεται σε μια άλλη εποχή: λιθόστρωτα καλντερίμια, βυζαντινές εκκλησίες, μεσαιωνικά αρχοντικά και πέτρινα σπίτια συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό.
Η Μονεμβασιά δεν είναι απλώς ένας τόπος για να τον επισκεφθείς είναι μια εμπειρία που σε ταξιδεύει στο παρελθόν, σε γεμίζει δέος και σε μαγεύει με την απλότητα και το μεγαλείο της.
πηγή:https://www.newsbomb.gr/travel/story/1667328/to-givraltar-tis-anatolis-vrisketai-stin-peloponniso
