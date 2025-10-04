Η είσοδος στην καστροπολιτεία γίνεται μέσα από ένα στενό μονοπάτι εξ ου και το όνομα «Μονεμβασιά», που σημαίνει «μόνη έμβαση». Μόλις διαβεί κανείς την πύλη, μεταφέρεται σε μια άλλη εποχή: λιθόστρωτα καλντερίμια, βυζαντινές εκκλησίες, μεσαιωνικά αρχοντικά και πέτρινα σπίτια συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό.

Η Παλιά Πόλη της Μονεμβασιάς διατηρεί τον αυθεντικό της χαρακτήρα, χωρίς να έχει επηρεαστεί από τον μαζικό τουρισμό. Το κάστρο στην κορυφή του βράχου προσφέρει πανοραμική θέα στο Μυρτώο Πέλαγος, ενώ τα γραφικά καφέ και τα παραδοσιακά ταβερνάκια στους πρόποδες του βράχου προσκαλούν τον επισκέπτη να απολαύσει την ηρεμία και τη φιλοξενία του τόπου.

Η Μονεμβασιά δεν είναι απλώς ένας τόπος για να τον επισκεφθείς είναι μια εμπειρία που σε ταξιδεύει στο παρελθόν, σε γεμίζει δέος και σε μαγεύει με την απλότητα και το μεγαλείο της.

πηγή:https://www.newsbomb.gr/travel/story/1667328/to-givraltar-tis-anatolis-vrisketai-stin-peloponniso