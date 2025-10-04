Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο στη λιανική όσο και στη χονδρική, έχουν επιστρέψει στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τη διεθνή ενεργειακή κρίση. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα θετική, καθώς συμβαίνει παρά το γεγονός ότι οι τρέχουσες τιμές του φυσικού αερίου και των δικαιωμάτων εκπομπής CO2 είναι σημαντικά υψηλότερες σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Η Ελλάδα κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, η Ελλάδα διατηρεί σταθερά τις τιμές λιανικής κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μεσοσταθμικά, η χώρα κατατάσσεται στη 16η θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών, ενώ από τον Ιανουάριο του 2024 και μετά, η θέση αυτή συχνά είναι ακόμα χαμηλότερη.

Παράγοντες αποκλιμάκωσης και μελλοντικές τάσεις

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς ενέργειας, οι τιμές θα συνεχίσουν να εμφανίζουν διακυμάνσεις ανάλογα με την ώρα, την εποχή, τη ζήτηση, την προσφορά, καθώς και τις συνθήκες στις γειτονικές, διασυνδεδεμένες αγορές. Ωστόσο, η γενική εικόνα δείχνει σημαντική μείωση σε σχέση με τα υψηλά της κρίσης.

Εφόσον συνεχιστεί η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η ενίσχυση των υποδομών αποθήκευσης και των δικτύων, και δεν υπάρξουν νέες διεθνείς αναταραχές, εκτιμάται ότι αυτή η πτωτική τάση μπορεί να διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια.

Ανάλυση τιμών

1. Τιμές λιανικής: Οι τιμές λιανικής ακολουθούν τη χονδρική, προσεγγίζοντας σταδιακά τα προ κρίσης επίπεδα. Για παράδειγμα, το πράσινο τιμολόγιο (Γ1) της ΔΕΗ ανέρχεται σήμερα στα 0,129 €/KWh, έναντι 0,11 €/KWh προ κρίσης. Σημειώνεται ότι στο υψηλότερο σημείο της κρίσης, η χονδρική τιμή είχε φτάσει τα 7,9 €/KWh (ξεπερνώντας τα 400 ευρώ/MWh το καλοκαίρι του 2022), όμως οι καταναλωτές δεν βίωσαν τον πλήρη αντίκτυπο αυτών των ακραίων τιμών χάρη στα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης και την αυτοσυγκράτηση/εκπτώσεις των παρόχων (με τη ΔΕΗ να απορροφά μέρος των αυξήσεων με συνολική δαπάνη 2,4 δισ. ευρώ).

2. Τιμές χονδρικής: Οι τιμές χονδρικής στο Χρηματιστήριο Ενέργειας κυμαίνονται σήμερα μεταξύ 70-100 ευρώ/MWh, τιμές αντίστοιχες με το α’ εξάμηνο του 2021, παρά τις υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου και CO2. Ο βασικός λόγος για την αποκλιμάκωση είναι η ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ τα τελευταία πέντε χρόνια. Υπολογίζεται ότι κάθε 1 TWh προστιθέμενης ενέργειας από ΑΠΕ μειώνει τη χονδρική τιμή κατά περίπου 2,2 ευρώ/MWh. Η συνολική αύξηση της παραγωγής ΑΠΕ κατά περίπου 14 TWh από το 2019, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε μείωση της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς (TEA) κατά περίπου 31 ευρώ/MWh για το 2025.

Σύγκριση λιανικών οικιακών τιμών Ελλάδας με τον Μέσο Όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2019-2025)

Η εξέλιξη του τιμολογίου Γ1 της ΔΕΗ χωρίς την κρατική επιδότηση.

πηγή :https://www.newsbomb.gr/oikonomia/story/1684285/reyma-epistrofi-timon-ilektrikis-energeias-sta-pro-krisis-epipeda-stin-ellada