Τιμούμε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 την 51η επέτειο ίδρυσης της μεγάλης δημοκρατικής Παράταξής μας, της Νέας Δημοκρατίας. Τιμούμε τον ιδρυτή του κόμματός μας Κωνσταντίνο Καραμανλή, όλους τους έως σήμερα Προέδρους, και κυρίως τιμούμε την πλατιά λαϊκή μας βάση, τους Νεοδημοκράτες και τις Νεοδημοκράτισσες, που στήριξαν σε όλη της την πορεία την παράταξή μας, ακόμα και σε πολύ δύσκολες εποχές, πάλεψαν για τις αρχές και τα ιδανικά μας. Χάριν σε όλους αυτούς η Νέα Δημοκρατία κατάφερε μέσα από όλες τις δυσκολίες και άντεξε ως το μόνο διαχρονικά κόμμα εξουσίας μετά τη Μεταπολίτευση.

Πριν από 51 χρόνια ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία. Το μεγάλο λαϊκό κόμμα που άλλαξε την πορεία της Ελλάδας. Η παράταξή μας πρωταγωνίστησε στην αποκατάσταση της Δημοκρατίας, στην οριστική επίλυση του Πολιτειακού, στην καθιέρωση ενός δημοκρατικού και προοδευτικού Συντάγματος, στην ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενάντια στην στείρα, αντιδραστική και λαϊκίστικη αντιπολίτευση.

Η παράταξή μας με επικεφαλής των Πρωθυπουργό και Πρόεδρό μας Κυριάκο Μητσοτάκη, αν και αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις, δικαιώνει και σήμερα την προοδευτική της αποστολή. Ενώνοντας τους Έλληνες σε ένα περήφανο παρόν και χτίζοντας ένα ακόμη πιο αισιόδοξο μέλλον.

Η Παράταξή μας απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες, χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμούς. Θέτει την εθνική ενότητα και τη συσπείρωση των Ελλήνων σε κοινούς σκοπούς.

Η ΝΔ παραμένει προσηλωμένη στην ιδρυτική της διακήρυξη και προχωρά διαρκώς με μεγάλα, τολμηρά αλλά και ασφαλή βήματα στις νέες διαρκώς εξελισσόμενες συνθήκες βάζοντας πάνω από όλα το Εθνικό Συμφέρον, την Ελλάδα και τους Έλληνες.