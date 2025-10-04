Ο ΕΛΓΑ υποστηρίζει ότι σε αρκετές περιπτώσεις εντοπίστηκαν αναντιστοιχίες μεταξύ των δηλώσεων ζημιών και των στοιχείων που είχαν υποβληθεί στον Οργανισμό. Χαρακτηριστικά, προϊόντα που είχαν δηλωθεί ως ολοκληρωτικά κατεστραμμένα, εμφανίζονταν αργότερα να παραδίδονται κανονικά στις αγορές.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, σε 2.645 παραγωγούς –από τους συνολικά 38.405 που έλαβαν ενισχύσεις– διαπιστώθηκε διαφορά μεταξύ των προκαταβολών που εισπράχθηκαν και των οριστικών πορισμάτων που προέκυψαν από τους ελέγχους.

Σοβαρές αντιδράσεις και έντονη αναστάτωση επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στον θεσσαλικό κάμπο, καθώς εκατοντάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι της Λάρισας λαμβάνουν γραπτά μηνύματα στα κινητά τους από τον ΕΛΓΑ, με τα οποία καλούνται να επιστρέψουν μέρος των αποζημιώσεων που τους είχαν καταβληθεί μετά την καταστροφική κακοκαιρία Daniel.

Ωστόσο, έντονες αντιδράσεις προκαλεί το γεγονός ότι σε αρκετούς κτηνοτρόφους ζητούνται υπέρογκα ποσά πίσω, καθώς ο έλεγχος βασίστηκε στον παλαιό κανονισμό του ΕΛΓΑ, που προέβλεπε πως ζώα άνω των 6 ετών δεν αποζημιώνονται.

«Περιμέναμε μήνες να πάρουμε τις αποζημιώσεις για να σταθούμε όρθιοι. Και τώρα μας λένε να τα επιστρέψουμε; Είναι κοροϊδία. Πώς θα πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας;» τονίζει στο onlarissa.gr κτηνοτρόφος από τη Νίκαια, συμπληρώοντας πως «Μας αντιμετωπίζουν σαν να είμαστε απατεώνες. Ό,τι δηλώσαμε ήταν καταστροφές που ζήσαμε στο πετσί μας. Τα χωράφια μας ακόμα δεν έχουν συνέλθει. Αντί να σταθούν δίπλα μας, μας στέλνουν μηνύματα να γυρίσουμε λεφτά πίσω.»

Μετά τον Daniel όμως, η Βουλή είχε ψηφίσει τροπολογία με βάση την οποία η αποζημίωση καλύπτει ζώα έως 8 ετών. Φαίνεται ότι οι έλεγχοι δεν έλαβαν υπόψη τους τη συγκεκριμένη αλλαγή, με αποτέλεσμα πολλοί κτηνοτρόφοι να βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με τεράστια ποσά προς επιστροφή.

Ο «χαμός» που έχει προκληθεί στον θεσσαλικό κάμπο αναμένεται να πάρει διαστάσεις τις επόμενες ημέρες, με αγρότες και κτηνοτρόφους να ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις και δίκαιη αντιμετώπιση, ώστε να μην επιστραφούν αδίκως χρήματα που δόθηκαν ως στήριξη σε ανθρώπους που επλήγησαν ανεπανόρθωτα από το φονικό φαινόμενο.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΑΡΙΣΑΙΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Ήδη το θέμα έχει φθάσει και στη βουλή καθώς μέχρι στιγμής δύο Λαρισαίοι βουλευτές, ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ και η Ευαγγελία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ, ζητούν εξηγήσεις για το “φιάσκο” όπως χαρακτηριστικά τονίζουν.

Ο κ. Κόκκαλης καταγγέλλει ότι η «οριζόντια αναζήτηση» των χρημάτων ισοπεδώνει τους πάντες, βάζοντας στο ίδιο καλάθι όσους εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα με τους ανθρώπους που υπέστησαν πραγματικά ανυπολόγιστες ζημιές. Ταυτόχρονα, αφήνει υπόνοιες ότι πίσω από αυτήν την αιφνίδια απόφαση ενδέχεται να κρύβεται η αγωνιώδης προσπάθεια της κυβέρνησης να προλάβει τις αποκαλύψεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με παράνομες δηλώσεις ΟΣΔΕ τον Οκτώβριο του 2023. Το ερώτημα που γεννάται είναι αν πρόκειται για μια ακόμα προχειρότητα ή για μεθοδευμένη συγκάλυψη σκανδάλου που εμπλέκει θεσμικούς παράγοντες και υπηρεσίες.

Η κ. Λιακούλη από την πλευρά της σημειώνει μεταξύ άλλων πως “ακόμη πιο σοβαρές εξηγήσεις στους πραγματικούς πλημμυρόπληκτους οφείλει, όμως, και για τα 2.645 ‘’ραβασάκια’’που απέστειλε η ΑΑΔΕ αυτές τις ημέρες σε παραγωγούς, για διαφορές ανάμεσα στις προκαταβολές που έλαβαν και στα οριστικά πορίσματα.

Ποιοι απ’ αυτούς είναι ‘’αετονύχηδες’’ και ποιοι είναι πραγματικοί πλημμυροπαθείς; Μπορεί να μας ενημερώσει επακριβώς το ‘’επιτελικό κράτος’’ του κ. Μητσοτάκη, το οποίο έως τώρα περισσότερο έχει διακριθεί στιςκάθε είδους ‘’κομπίνες’’, συγκαλύψεις και μεθοδεύσεις, παρά για την αποτελεσματικότητά του; Οι πραγματικά πλημμυρόπληκτοι Θεσσαλοί παραγωγοί που ταλαιπωρούνται ξανά, αυτή τη φορά από την ΑΑΔΕ, περιμένουν άμεσα τις ειλικρινείς απαντήσεις της κυβέρνησης”.

ΠΗΓΗ: newsroom onlarissa.gr