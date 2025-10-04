Ξημερώματα του Σαββάτου, μια 47χρονη γυναίκα από χωριό του Δήμου Τεμπών άφησε την τελευταία της πνοή κάτω από τραγικές συνθήκες.

Η γυναίκα φέρεται να ένιωσε έντονη αδιαθεσία και να παραπονέθηκε για πόνους, γεγονός που κινητοποίησε την οικογένειά της να ζητήσει βοήθεια από το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες την παρέλαβαν προκειμένου να τη μεταφέρουν στο Κέντρο Υγείας Γόννων, ωστόσο η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών και του πληρώματος του ασθενοφόρου, κατέληξε λίγο έξω από την εγκατάσταση του κέντρου.