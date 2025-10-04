Ο Δήμος Μετεώρων προσκαλεί τους δημότες και τους επισκέπτες σήμερα Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, στον Άγιο Θεοδόσιο Μετεώρων, σε μια μοναδική γιορτή ουρανού και φαντασίας στο πλαίσιο του Thessaly Hot Air Balloon Festival 2025, με θέμα «Αερόστατα & Ιούλιος Βερν – 5 εβδομάδες με αερόστατο». Από τις 17:00 το απόγευμα, ο χώρος θα γεμίσει με δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, όπως ιππασία και zip line σε συνεργασία με την Ορειβατική Λέσχη Καλαμπάκας, ενώ θα πραγματοποιηθεί και η απονομή των βραβείων φωτογραφίας του Γεωπάρκου Μετεώρων – Πύλης. Δύο θερμοστατικά αερόστατα θα δεθούν στο έδαφος, προσφέροντας μέσω κλήρωσης τη δυνατότητα στους τυχερούς να ζήσουν την εμπειρία μιας στατικής πτήσης σε έναν ειδικά διαμορφωμένο και απολύτως ασφαλή χώρο. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα απολαύσουν παρουσιάσεις εμπνευσμένες από το έργο του Ιουλίου Βερν, που θα συνδυάζουν αφήγηση, ήχο και ατμόσφαιρα, καθώς και μουσικά DJ sets που θα συνοδεύουν τη βραδιά. Το αποκορύφωμα θα είναι το φαντασμαγορικό Night Glow Show, όπου τα αερόστατα φωτίζουν τον ουρανό με τις φλόγες τους σε συγχρονισμό με τη μουσική, δημιουργώντας μια μαγική χορογραφία φωτός.

Με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής όλων, ο Δήμος Μετεώρων σε συνεργασία με την εταιρεία Visit Meteora προσφέρει δωρεάν λεωφορείο προς τον χώρο της εκδήλωσης και επιστροφή μετά το πέρας της. Η αναχώρηση θα γίνει στις 16:30 από το Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης κάτω από το Δημαρχείο (Οδός Βλαχάβα 1), ενώ για την εξασφάλιση θέσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν και σήμερα μέχρι τις 14:00 στο 2432350230 για να δηλώσουν συμμετοχή.

Ο Δήμος Μετεώρων σας περιμένει να απογειώσουμε μαζί τη φαντασία μας και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά, όπου ο ουρανός των Μετεώρων θα πλημμυρίσει φως, μουσική και όνειρα, σε ένα φεστιβάλ που φέρνει στην περιοχή τη μαγεία των αερόστατων.