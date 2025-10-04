Σε βανδαλισμούς έξω από το πολιτικό γραφείο του Λαρισαίου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χρήστου Καπετάνου, προχώρησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου μέλη του Ρουβίκωνα.

Όπως οι ίδιοι ανέφεραν σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο μετά, ήταν «παρέμβαση στο γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χρήστου Καπετάνου, στη Λάρισα, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον απεργό πείνας-πατέρα θύματος των Τεμπών Πάνο Ρούτσι. Άμεση ικανοποίηση όλων των αιτημάτων του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι».