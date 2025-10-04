Το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας προτείνει σημαντικές αλλαγές στην εργασία, εισάγοντας το 13ωρο. Αυτή η ρύθμιση αναμένεται να επηρεάσει εκατοντάδες εργαζόμενους, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία αλλά και προκλήσεις για την ισορροπία εργασία-ζωής.

Οι επικριτές του νομοσχεδίου εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τις πιθανές συνέπειες στην υγεία και την ευημερία των εργαζομένων. Από την άλλη όμως, οι υποστηρικτές τονίζουν ότι η νέα ρύθμιση μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα και να συμβάλει στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Το νομοσχέδιο για το 13ωρο κατατέθηκε χθες και σύμφωνα με τον εργατολόγο Δημήτρη Ρίζο «υπάρχει μία ρύθμιση, η οποία λέει πως αν ο εργαζόμενος αρνηθεί να εργαστεί το 13ωρο ή δεν συμφωνήσει στην εργασία αυτή, δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτό λόγος μείωσης αποδοχών. Δεν μπορεί επίσης να αποτελέσει λόγος απόλυσης». Μάλιστα, ξεκαθαρίζει ότι για να υπάρξει το 13ωρο χρειάζεται ρητή «ίσως και γραπτή συναίνεση του εργαζόμενου», έπειτα από πρόταση του εργοδότη.

Πώς θα εφαρμοστεί το 13ωρο

Απαιτεί γραπτή συναίνεση του εργοδότη

Δεν επιβάλλεται μονομερώς από τον εργοδότη

Έπειτα από 13 ώρες δουλειάς 11 ώρες συνεχόμενης ανάπαυσης

Πενθήμερο έως 65 ώρες και εξαήμερο έως 78 ώρες

Το διάλειμμα για τις 13 ώρες δουλειάς θα φτάνει τα 32,5 με 35 λεπτά

Η αμοιβή για 13 ώρες εργασίας υπολογίζεται (βάσει κατώτατου μισθού) στα 70,91 ευρώ (μικτά), αν αυτό συμβεί Κυριακή 124,02 μικτά

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων, μεγαλύτερες ελευθερίες στην τετραήμερη εργασία και στο αίτημα του εργαζομένου για την κατανομή της ετήσιας άδειας αναψυχής, αυξάνει τον αριθμό των δικαιούχων επιδόματος κυοφορίας και λοχείας, προβλέπει ότι το επίδομα γονικής αδείας είναι ανεκχώρητο, ακατάσχετο, αφορολόγητο, απαγορεύει μειώσεις στις αποδοχές μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, προβλέπει υποχρεωτική παρουσία συντονιστή υγείας και ασφάλειας σε μεγάλα τεχνικά έργα.

Παράλληλα, περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες διευκολύνουν τις επιχειρήσεις. Μεταξύ άλλων προβλέπει σημαντική απλοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης, fast – track προσλήψεις ορισμένου χρόνου για επείγουσες ανάγκες και κατάργηση πολλών εντύπων των οποίων η πληροφορία ήδη υποβάλλεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ με στόχο η «χαρτούρα» να αντικατασταθεί από την ψηφιακή λειτουργία.

Ακόμη, ενσωματώνει διατάξεις που στοχεύουν στην λειτουργική ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις οι οποίες προβλέπουν μεταξύ άλλων ότι η απαλλαγή των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες επεκτείνεται και σε προσαυξήσεις υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινών και αργιών που προβλέπονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας καθώς και σε σχετικές προσαυξήσεις που χορηγούνται οικειοθελώς από τον εργοδότη, ωφελώντας εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

«Ήταν μία εξαιρετικά γόνιμη διαδικασία που κατέληξε στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου στο οποίο ενσωματώσαμε μεγάλο αριθμό προτάσεων που προήλθαν από τους κοινωνικούς εταίρους και τα σχόλια της διαβούλευσης. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που απαντά στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας και που προήλθε από τον πυρήνα της, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Είμαστε πάντα ανοικτοί σε ρεαλιστικές προτάσεις, και επιδίωξή μας είναι ο διαρκής και εποικοδομητικός διάλογος με όλους τους εμπλεκομένους», δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

