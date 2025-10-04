Το Weather Phenomena επικαλούμενο την ιταλική ιστοσελίδα, Meteoweb.eu αναφέρει:

Μία νέα ανακάλυψη κάνει την εποχή των τυφώνων στην Γη να γίνεται πιο περίπλοκη, αφού ανακαλύφθηκε ένας νέος τύπος καταιγίδας στην άκρη του Διαστήματος

Μία αμφιλεγόμενη μελέτη που είχε γίνει στις 20 Αυγούστου του 2014 από ερευνητές του Shandong University της Κίνας για την ύπαρξη διαστημικών τυφώνων στην Γη, επιβεβαιώνεται πλέον, σύμφωνα και με δημοσίευση άρθρου που έγινε τον Ιούλιο του 2025 στο περιοδικό Space Weather, καθώς δορυφόροι εντόπισαν μία τεράστια σπειροειδή ροή πλάσματος που έφτανε μέχρι και την μαγνητόσφαιρα και η οποία διήρκησε για ώρες πριν να διαλυθεί.

Αυτός ο τύπος τυφώνα που δημιουργείται στην άκρη του Διαστήματος, αποτελείται από έναν τεράστιο όγκο φορτισμένων σωματιδίων που σχηματίζονται πάνω από τον Βόρειο Πόλο, έχοντας όμως παράλληλα και έναν θερμό πυρήνα (το λεγόμενο “μάτι”) στο κέντρο της γιγαντιαίας σπείρας, παρουσιάζοντας ουσιαστικά παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά των τυφώνων που βλέπουμε να σχηματίζονται και στους ωκεανούς της Γης.

Αν και αρχικά η επιστημονική κοινότητα πίστευε ότι η δημιουργία ενός τέτοιου σπειροειδούς φαινομένου στην ανώτερη ατμόσφαιρα οφείλεται στις γεωμαγνητικές καταιγίδες που προκαλούνται από τις ηλιακές εκλάμψεις, ο δορυφόρος DMSP F17 που βρισκόταν εκείνη την στιγμή πάνω από το κέντρο της διαστημικής καταιγίδας, έδειξε ότι δεν υπήρχε κανένας εξωγενής παράγοντας που να είχε πυροδοτήσει αυτό το φαινόμενο, αλλά κι ότι σε καμία περίπτωση δεν επρόκειτο για οπτικό εφέ.

Επιπλέον, τα επίγεια μαγνητόμετρα που βρίσκονται τοποθετημένα στην Γροιλανδία, κατέγραψαν παράλληλα ξαφνικές διακυμάνσεις στο μαγνητικό πεδίο της Γης τα οποία έμοιαζαν με μία γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G1, χωρίς όμως στην ουσία η αιτία να είναι ο Ήλιος.

Αυτό κατ’ επέκταση σημαίνει ότι ίσως τελικά οι γεωμαγνητικές καταιγίδες να μην προέρχονται αποκλειστικά από τον Ήλιο, αφού αυτός ο τύπος τυφώνα έχει παρατηρηθεί από τους δορυφόρους, ακόμα και όταν επικρατούν ήρεμες συνθήκες στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και ιδιαίτερα στην μαγνητόσφαιρα.

Ίσως λοιπόν αυτή η ανακάλυψη να υπενθυμίζει σε εμάς τους ανθρώπους το πόσα μυστικά ενδεχομένως να κρύβει ο πλανήτης μας, ειδικά σε μία που η ζωή μας εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τους δορυφόρους και τα συστήματα πλοήγησης.