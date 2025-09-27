Θέλετε να προστατεύσετε την καρδιά σας και να ρυθμίσετε την αρτηριακή σας πίεση; Υπάρχει ένα τυρί που, σύμφωνα με ειδικούς, ξεχωρίζει για τα οφέλη του στην καρδιαγγειακή υγεία. Πρόκειται για ένα είδος τυριού που έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο και είναι πλούσιο σε ασβέστιο, κάλιο και προβιοτικά.

Το τυρί που φροντίζει την καρδιά μας και ρυθμίζει την πίεση

Αν και όσοι έχουν χοληστερίνη ή πρόβλημα με την πίεση τους το αποφεύγουν, μελέτη δείχνει ότι το τυρί, παρόλο που περιέχει κορεσμένα λιπαρά και αλάτι, δεν φαίνεται να βλάπτει την καρδιά όταν καταναλώνεται με μέτρο.

Αντίθετα, μπορεί να έχει και οφέλη, χάρη σε ουσίες που περιέχει, όπως προβιοτικά, βιταμίνη K₂ και κάποια ειδικά πεπτίδια, που βοηθούν στη ρύθμιση της πίεσης και των λιπιδίων στο αίμα. Επίσης, ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η μέτρια κατανάλωση τυριού (περίπου 30–40 γραμμάρια τη μέρα) συνδέεται με μικρότερο κίνδυνο για καρδιοπάθειες και εγκεφαλικά. Συνεπώς, το μυστικό κρύβεται στην ποσότητα.

Πιο συγκεκριμένα, το ελβετικό τυρί (Swiss cheese) είναι μια υγιεινή επιλογή που προτείνουν οι ειδικοί για τη διαχείριση της αρτηριακής πίεσης

Η κατανάλωση Swiss cheese μπορεί να προσφέρει οφέλη για την αρτηριακή πίεση. Ορισμένα χαρακτηριστικά αυτού του τυριού είναι ότι έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, είναι πλούσιο σε ασβέστιο, χαμηλό σε θερμίδες και περιέχει πεπτίδια που προάγουν την υγεία της καρδιάς και προβιοτικά που ενισχύουν το ανοσοποιητικό και μπορούν να μειώσουν την πίεση αλλά και να βελτιώσουν την καρδιαγγειακή υγεία.

Ελβετικό τυρί: Διατροφικά οφέλη

Ας δούμε πιο αναλυτικά γιατί οι ειδικοί του EatingWell το αγαπούν:

1. Χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο

Το αλάτι (χλωριούχο νάτριο) είναι φυσικό συστατικό ορισμένων τροφών και συχνά προστίθεται ως ενισχυτικό γεύσης. Για άτομα με υπέρταση ή καρδιακά προβλήματα, μια διατροφή χαμηλή σε αλάτι μπορεί να βελτιώσει την αρτηριακή πίεση και τη συνολική υγεία της καρδιάς.

Το αλάτι προστίθεται κατά τη διάρκεια της παραγωγής του τυριού. Ωστόσο, το Swiss cheese, συγκεκριμένα, έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο από πολλά άλλα είδη τυριού, με μόλις 53mg ανά 28γρ. Μπορεί να έχετε παρατηρήσει ότι το Swiss cheese δεν έχει έντονη, αλμυρή γεύση, αλλά μάλλον μια διακριτική και ήπια γεύση.

Έρευνες δείχνουν ότι η μείωση του αλατιού κατά την παραγωγή του Swiss cheese δεν επηρεάζει αρνητικά τη γεύση ή την υφή. Αντίθετα, σε άλλα είδη τυριού, η προσπάθεια μείωσης του αλατιού συχνά οδηγεί σε απώλεια γεύσης ή ποιότητας.

Το Swiss cheese είναι γενικά χαμηλό σε νάτριο σε σχέση με άλλα τυριά, αλλά η περιεκτικότητα μπορεί να διαφέρει ανά μάρκα. Η διαδικασία παραγωγής και το μέγεθος κάθε φέτας επηρεάζουν επίσης το τελικό ποσοστό. Μπορείτε να ελέγξετε τη συσκευασία για να δείτε την ακριβή περιεκτικότητα σε νάτριο στο τυρί που αγοράζετε.

2. Καλή πηγή ασβεστίου

Το ασβέστιο είναι φυσικό συστατικό των γαλακτοκομικών, όπως το γάλα, το τυρί και το γιαούρτι. Αν και ίσως το γνωρίζετε κυρίως για την ενίσχυση των οστών, είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την καρδιαγγειακή υγεία.

Ο καρδιακός μυς χρειάζεται ασβέστιο για να συσπάται σωστά, ενώ οι μικροί μύες των αιμοφόρων αγγείων το χρησιμοποιούν για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Η επαρκής πρόσληψη ασβεστίου έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στην πρόληψη της υπέρτασης. Η διατροφή DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) περιλαμβάνει αυξημένη πρόσληψη ασβεστίου.

Το Swiss cheese, πλούσιο σε ασβέστιο, περιέχει 252g ασβεστίου ανά 28γρ. Οι ενήλικες θα πρέπει να στοχεύουν σε 1.000 έως 1.200mg ασβεστίου την ημέρα.

3. Χαμηλό σε θερμίδες

Η παχυσαρκία και το υπερβολικό βάρος συμβάλλουν στην αυξημένη αρτηριακή πίεση. Η διατήρηση ενός υγιούς βάρους μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου υπέρτασης.

Το Swiss cheese είναι σχετικά χαμηλό σε θερμίδες, γεγονός που το καθιστά σύμμαχο στην πρόληψη της αύξησης βάρους. Μια μερίδα 28γρ περιέχει 111 θερμίδες.

4. Παρέχει βιοδραστικά πεπτίδια

Το Swiss cheese περιέχει ορισμένα μικρά συστατικά των πρωτεϊνών, γνωστά ως πεπτίδια, που βοηθούν στη χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων. Πολλές μελέτες έχουν σημειώσει ότι τα πεπτίδια Ile-Pro-Pro (IPP) και Val-Pro-Pro (VPP), που βρίσκονται στο Swiss cheese, παρουσιάζουν αντιυπερτασικές ιδιότητες (δηλαδή, συμβάλλουν στη μείωση της υψηλής αρτηριακής πίεσης).

Σύμφωνα με παλαιότερη μελέτη, τα VPP και IPP έχουν ανασταλτική δράση στο ένζυμο μετατροπής της αγγειοτενσίνης (ACE) και εντοπίστηκαν σε επτά ποικιλίες Swiss cheese.

Δράση ως αναστολέας ACE

Μια ανασκόπηση του 2023 σχετικά με τη σύνθεση πεπτιδίων σε διάφορους τύπους τυριών ανέφερε ότι τα περισσότερα από τα βιοδραστικά πεπτίδια που εντοπίστηκαν σε τυριά έχουν ανασταλτική δράση στο ένζυμο ACE και αντιυπερτασική επίδραση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναστολείς ACE είναι κατηγορία φαρμάκων που συνταγογραφούνται για την υπέρταση. Η συγκέντρωση και η επίδραση των αναστολέων ACE στο τυρί είναι σημαντικά χαμηλότερες από εκείνες των φαρμάκων.

5. Περιέχει προβιοτικά

Τα προβιοτικά είναι ζωντανοί μικροοργανισμοί που ζουν στο έντερο και βοηθούν στη διάσπαση της τροφής, ώστε να απορροφώνται τα θρεπτικά συστατικά. Έρευνες δείχνουν ότι το τυρί, συμπεριλαμβανομένου του Swiss cheese, ενισχύει την ανάπτυξη υγιών προβιοτικών οργανισμών στο έντερο, οι οποίοι έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνουν την αρτηριακή πίεση και τη γενική υγεία της καρδιάς.

ΠΗΓΗ: www.oloygeia.gr

πηγή :https://www.giatros-in.gr/to-no1-tyri-pou-kanei-kalo-stin-kardia-kai-tin-artiriaki-piesi-symfona-me-eidikous/