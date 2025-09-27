Σε σοβαρό επεισόδιο κατέληξε κρητικό γλέντι τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/09) στη Μεταμόρφωση, όταν ξέσπασε άγρια συμπλοκή με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα τρεις Αλβανοί και ένας Έλληνας.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 02:30, στη συμβολή των οδών Ερμού και Λυκούργου, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της Ένωσης Κρητών Μεταμόρφωσης. Η ένταση ξεκίνησε από έναν ασήμαντο καβγά ανάμεσα σε Αλβανούς, που γρήγορα εξελίχθηκε σε μαζική συμπλοκή περίπου 20 ατόμων με χρήση μαχαιριών, σκορπώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αφορμή δόθηκε όταν ένας από τους εμπλεκόμενους είπε: «Γιατί με κοιτάς, εσύ με κοιτάς, φύγε».

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ μεταφέρθηκαν: Δύο Αλβανοί (γεν. 1999 και 2000) με σοβαρά τραύματα σε θώρακα, πλευρά και μασχάλη· ένας Έλληνας (γεν. 2000) που τραυματίστηκε στη μέση προσπαθώντας να χωρίσει τους εμπλεκόμενους, καθώς και ακόμη ένας Αλβανός (γεν. 2000) με τραύματα σε μπράτσο, πλευρά, θώρακα και μώλωπες στο πρόσωπο.

πηγή :https://www.newsbomb.gr/ellada/astynomiko-reportaz/story/1682510/metamorfosi-agria-symploki-20-atomon-gia-ena-ti-me-koitas-ksekinise-o-kavgas-tesseris-travmaties