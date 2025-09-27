Η ένταση ξεκίνησε από έναν ασήμαντο καβγά που γρήγορα εξελίχθηκε σε μαζική συμπλοκή
Σε σοβαρό επεισόδιο κατέληξε κρητικό γλέντι τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/09) στη Μεταμόρφωση, όταν ξέσπασε άγρια συμπλοκή με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα τρεις Αλβανοί και ένας Έλληνας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η αφορμή δόθηκε όταν ένας από τους εμπλεκόμενους είπε: «Γιατί με κοιτάς, εσύ με κοιτάς, φύγε».
Στο νοσοκομείο ΚΑΤ μεταφέρθηκαν: Δύο Αλβανοί (γεν. 1999 και 2000) με σοβαρά τραύματα σε θώρακα, πλευρά και μασχάλη· ένας Έλληνας (γεν. 2000) που τραυματίστηκε στη μέση προσπαθώντας να χωρίσει τους εμπλεκόμενους, καθώς και ακόμη ένας Αλβανός (γεν. 2000) με τραύματα σε μπράτσο, πλευρά, θώρακα και μώλωπες στο πρόσωπο.
πηγή :https://www.newsbomb.gr/ellada/astynomiko-reportaz/story/1682510/metamorfosi-agria-symploki-20-atomon-gia-ena-ti-me-koitas-ksekinise-o-kavgas-tesseris-travmaties
