Ένας Λαρισαίος μουσικός που ζει στη Ρωσία έγινε viral μετά το βίντεο που ανέβασε με την ίδιο να παίζει μπουζούκι δίπλα σε μία αρκούδα. Ο Δημήτρης Κατσιούρας ήταν σχεδόν αγκαλιά με μια καφέ αρκούδα, η οποία έχει το όνομα Τομ, με την ίδια να απολαμβάνει τον ρυθμό του «Ζεϊμπέκικου της Ευδοκίας».

Ο Λαρισαίος μουσικός εξήγησε πως γνώρισε τον ιδιοκτήτη της αρκούδας στη Ρωσία, ο οποίος την έχει μεγαλώσει από μικρή, με αποτέλεσμα να συνηθίσει την ανθρώπινη παρουσία. Βέβαια παραδέχθηκε πως πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να λειτουργήσει το ένστικτο του ζώου και να μην είναι και τόσο φιλική.

Όταν ρωτήθηκε αν το βίντεο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), ο μουσικός αρνήθηκε κατηγορηματικά αυτό το σενάριο, υποστηρίζοντας ότι όλα όσα φαίνονται συμβαίνουν πραγματικά.