Όπως αναφέρεται, κατά τις ιδιωτικές συναντήσεις του Τραμπ με τον μονάρχη κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Αμερικανός πρόεδρος άρχισε να βλέπει θετικότερα τις δυνατότητες της Ουκρανίας να νικήσει στον πόλεμο.

Ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Αντρίι Γερμάκ, τόνισε τη σημαντική επιρροή τόσο του Βασιλιά όσο και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη του Τραμπ στο Λονδίνο συνέβαλε στην αλλαγή στάσης. Λίγες ημέρες αργότερα, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της – μια θέση που διαφέρει από την προηγούμενη άποψή του πως η χώρα θα έπρεπε να παραχωρήσει έδαφος στη Ρωσία για να υπάρξει ειρήνη.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ την αποστολή πυραύλων Tomahawk με δυνατότητα πλήγματος στη Μόσχα, εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο θα πίεζε τον Πούτιν για διαπραγματεύσεις. Παρά το ότι δεν έχει ληφθεί επίσημη απόφαση, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά ένιωσε «ανοιχτή και θετική στάση» από την Ουάσινγκτον.

Η Telegraph σημειώνει πως ο Τραμπ, γνωστός για τη φιλομοναρχική του διάθεση, εξήρε τον Κάρολο αποκαλώντας τον «πολύ ξεχωριστό άνθρωπο», ενώ αμερικανικές διπλωματικές πηγές θεωρούν την αλλαγή στάσης του προέδρου απέναντι στην Ουκρανία θετική εξέλιξη.

