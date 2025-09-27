DONUTS – ΝΤΟΝΑΤΣ ΑΦΡΟΣ-Παλιά συνταγή…

Υλικά :

1 ποτήρι χλιαρό νερό

1 ποτήρι της ρακής γάλα (σφηνάκι)

1 ποτήρι της ρακής λάδι (σφηνάκι)

1 κ.σ. ζάχαρη

1 κ.γ. αλάτι

1 βανίλια ( εγώ βάζω 2 επειδή λατρεύω την βανίλια)

1 αυγό ( εγώ βάζω 2 επειδή γίνονται αφρός)

1 φακελάκι μαγιά

αλεύρι όσο πάρει 600 με 700 γρ. για όλες τις χρήσεις

Σημ.:Το ποτηράκι της ρακής μπορεί να μετρηθεί ως 20 γρ!!.

Εκτέλεση:

Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί εκτός από το αλεύρι, σε ένα μεγάλο μπολ και το αφήνουμε για 2-3 λεπτά. Προσθετουμε το αλεύρι και ζυμώνουμε μέχρι να έχουμε μια ζύμη σαν του ψωμιού (όχι πιο σκληρή αλλά ούτε πιο μαλακή, να μην κολλάει στα χέρια.) Για να μην περιμένω πολύ ώρα, ανάβω το φούρνο μου στους 50 βαθμούς και αφήνω τη ζύμη μου σκεπασμένη με μια μεμβράνη για 15-20 λεπτά. Ζυμώνω τη ζύμη μου να ξεφουσκώσει και κάνω κουλουράκια ( επιλέγουμε εμείς πόσο μικρά η πόσο μεγάλα τα θέλουμε). Σε ένα ταψί βάζουμε μια λαδόκολλα και πάνω στη λαδόκολλα πασπαλίζω λίγο αλεύρι, έτσι δεν προκειτε να μου κολλήσουν ποτέ. Τα βάζω πάλι στο φούρνο στους 50 βαθμούς και πάλι και αφήνω για άλλα 10-15 λεπτά. Εγώ έκανα τα μισά σκέτα κουλούρια και τα άλλα μισά τα γέμισα με μερεντα (έκανα τη ζύμη μου, μια μπαλίτσα και στη μέση έβαλα μερεντα, έκλεισα τη μπαλίτσα μου καλά και στο ταψί πάνω σε λαδόκολλα έκανα την ίδια διαδικασία).

ΤΗΓΑΝΙΖΟΥΜΕ σε μέτρια φωτιά μέχρι να πάρουν χρυσάφι χρώμα και τα πασπαλίζουμε αμέσως στη ζάχαρη για να κολλήσει. 100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ στο φούρνο θα έχετε αποτυχία.

Καλή επιτυχία.

Την συνταγή μας έστειλε η φίλη μας Γωγώ Σαμίου.