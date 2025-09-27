Στην ιστορία της πόλης του Βόλου γράφτηκε ένα ακόμη βαρυσήμαντο κεφάλαιο, με τον θάνατο του Μιχάλη Κουντούρη, σε ηλικία 94 ετών.
Εμβληματική φυσιογνωμία της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπήρξε για δεκαετίες σημείο αναφοράς τόσο για την αριστερά όσο και για τον ευρύτερο πολιτικό κόσμο.
Ο Κουντούρης, γιος του βουλευτή Δημήτρη Κουντούρη και καταγόμενος από το Βελεστίνο, σπούδασε νομικά και πολύ νωρίς συνδέθηκε με την πολιτική.
Ως δήμαρχος Βόλου για δώδεκα συνεχόμενα χρόνια (1978 – 1990), κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα. Επί των ημερών του δημιουργήθηκαν εμβληματικά έργα για την πόλη: το πάρκο του Αναύρου, το Δημοτικό Θέατρο.
Το 1998 επανήλθε στην τοπική σκηνή, αυτή τη φορά με τη στήριξη Νέας Δημοκρατίας και ΚΚΕ, κερδίζοντας με ποσοστό 60% και επιβεβαιώνοντας τη διακομματική απήχηση που διέθετε. Ωστόσο, η ρήξη του με στελέχη της ΝΔ οδήγησε τελικά σε απώλεια της πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην παραίτησή του, με σφοδρές καταγγελίες κατά της τότε ηγεσίας. Τον διαδέχθηκε ο Κυριάκος Μήτρου.
