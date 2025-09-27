Στην ιστορία της πόλης του Βόλου γράφτηκε ένα ακόμη βαρυσήμαντο κεφάλαιο, με τον θάνατο του Μιχάλη Κουντούρη, σε ηλικία 94 ετών.

Εμβληματική φυσιογνωμία της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπήρξε για δεκαετίες σημείο αναφοράς τόσο για την αριστερά όσο και για τον ευρύτερο πολιτικό κόσμο.