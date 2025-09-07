Ξεκινάτε τη μέρα σας με φρούτο; Σύμφωνα με ειδικό, υπάρχει ένα που καλό είναι να αποφεύγετε στο πρωινό. Ποιο είναι και γιατί το χαρακτηρίζουν ως «σπάνιο κέρασμα» παρά μέρος της καθημερινότητας;

Το καλοκαιρινό φρούτο που οι ειδικοί δεν το προτείνουν για το πρωινό σας

Τα φρούτα μαζί με ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα και χυμούς, αποτελούν εξαιρετικές πηγές φυτικών ινών, βιταμινών, αντιοξειδωτικών και φαινολικών συστατικών, συμβάλλοντας στη βελτίωση της πεπτικής υγείας, στη μείωση κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων, στην πρόληψη ορισμένων μορφών καρκίνου και στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού και γενικότερης ευεξίας, σύμφωνα με μελέτη του 2021 που δημοσιεύεται στο Biomedical από τον Waleed Fouad Abobatta.

Αν και όλα έχουν την αξία τους, ένας ειδικός διατροφής κατέταξε τα αγαπημένα φρούτα μας σύμφωνα με τη θρεπτική τους αξία και αυτά που συνήθως επιλέγουμε για πρωινό δεν τα πήγαν ιδιαίτερα καλά.

Η Nichola Ludlam-Raine, εγγεγραμμένη διαιτολόγος και συγγραφέας του βιβλίου «How Not to Eat Ultra-Processed», κλήθηκε να αξιολογήσει δεκαοκτώ από τα πιο αγαπημένα φρούτα για το πρωινό, από σταφύλια μέχρι πορτοκάλια, φράουλες μέχρι ανανά, δίνοντάς τους ένα σκορ θρεπτικής αξίας από το ένα έως το πέντε.

Η κα Ludlam-Raine έκανε την αξιολόγησή της με βάση τις βιταμίνες και τα μέταλλα που κάθε φρούτο περιέχει φυσικά, την ποσότητα φυτικών ινών που έχει και τα επίπεδα φυσικών σακχάρων του.

Μιλώντας στην «The Telegraph», δήλωσε:

«Τα φρούτα περιέχουν υδατάνθρακες, κυρίως με τη μορφή φυσικών σακχάρων όπως η φρουκτόζη, καθώς και φυτικές ίνες. Οι φυτικές ίνες επιβραδύνουν την πέψη και βοηθούν στην πρόληψη των απότομων αυξήσεων του σακχάρου στο αίμα», εξηγεί.

«Ωστόσο, τα άτομα με διαβήτη ή αντίσταση στην ινσουλίνη ίσως χρειαστεί να προσέξουν τα μεγέθη των μερίδων [καταναλώνοντας μία χούφτα ή 80 γραμμάρια ως μερίδα]. Τα ολόκληρα φρούτα δεν είναι το ίδιο με την προσθήκη ζάχαρης και αποτελούν ένα υγιές μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής».

Καλά τα πεπόνια, αλλά όχι για πρωί

Η κα Ludlam-Raine στη συνέχεια παρουσίασε τα καλύτερα φρούτα που μπορούμε να καταναλώνουμε τακτικά και ανέφερε εκείνα που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται περισσότερο ως σπάνιο κέρασμα, λόγω της υψηλής τους περιεκτικότητας σε σάκχαρα, αντί για καθημερινό βασικό στοιχείο.

Και τα νέα δεν είναι καλά για όσους επιλέγουν να ξεκινήσουν τη μέρα τους με μία ποικιλία τροπικών φρούτων, ένα μπολ φρουτοσαλάτας από το σούπερ μάρκετ αναμεμιγμένο με γιαούρτι ή μπανάνες κομμένες μέσα σε χυλό βρώμης.

Στην τελευταία θέση, με βαθμολογία μόλις 1 στα 5 , βρέθηκε το πεπόνι , με όλες τις ποικιλίες, καρπούζι, πεπόνι κανταλούπε, πεπόνι honeydew και galia, να βρίσκονται στο τέλος της λίστας.

Τα πεπόνια αποτελούνται κυρίως από νερό, περιέχουν αρκετή βιταμίνη C και σε ορισμένες ποικιλίες βιταμίνη Α.

Ωστόσο, έχουν τόσο λίγες θερμίδες όσο χαμηλή είναι και η συνολική τους διατροφική αξία.

Η κα Ludlam-Raine τόνισε:

«Το πεπόνι έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά συνολικά, συγκριτικά με άλλα φρούτα», προσθέτοντας ότι περιέχουν μια «μέτρια ποσότητα φυσικών σακχάρων».

Στη δεύτερη θέση από το τέλος βρέθηκε ο ανανάς, που έλαβε 2 στα 5.

Αυτό συνέβη επειδή έχει υψηλή περιεκτικότητα σε φυσικά σάκχαρα και ο όξινος χυμός του μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα ούλα.

«Ο ανανάς είναι πλούσιος σε βιταμίνη C και περιέχει βρομελαΐνη, ένα ένζυμο που μπορεί να βοηθήσει την πέψη και να μειώσει τη φλεγμονή», εξήγησε η κα Ludlam-Raine, προσθέτοντας ότι το κίτρινο αγκαθωτό φρούτο είναι επίσης πλούσιο σε μαγγάνιο, «που υποστηρίζει το μεταβολισμό και τη λειτουργία των αντιοξειδωτικών».

Σκοράροντας 3 στα 5, και ισοβαθμώντας με τα σταφύλια, βρέθηκαν οι μπανάνες, μια από τις δημοφιλέστερες επιλογές πρωινού για εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο.

Η κα Ludlam-Raine δήλωσε πως αυτά τα φρούτα, που έχουν τόση υψηλή περιεκτικότητα σε φυσικά σάκχαρα ώστε κάποτε περιγράφηκαν ως «Mars bars σε κίτρινη φλούδα», εξακολουθούν να έχουν πολλά οφέλη για την υγεία.

Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι μια καλή πηγή καλίου, βιταμίνης B6 και φυτικών ινών… παρέχουν γρήγορη ενέργεια και υποστηρίζουν την καρδιακή υγεία».

Ποια φρούτα, λοιπόν, πρέπει να προτιμάτε να γεμίζουν το πιάτο σας;

Η διατροφολόγος τοποθέτησε τα πορτοκάλια, τα ακτινίδια και τα μούρα στην κορυφή της λίστας της, δίνοντας σε αυτές τις πολύχρωμες επιλογές, πλούσιες σε αντιοξειδωτικά, 5 στα 5.

Στη μέση, με 4 από 5 αστέρια, βρέθηκαν τα αχλάδια, τα μήλα, τα γκρέιπφρουτ και τα μάνγκο.

Τα μούρα έχουν εδώ και πολύ καιρό χαρακτηριστεί ως υπερτροφή.

Όλα τα μούρα θεωρούνται διατροφικές «υπερδυνάμεις», καθώς είναι γεμάτα βιταμίνες, μέταλλα, αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες.

Έχουν συσχετιστεί με χαμηλότερα επίπεδα φλεγμονής, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εκτεταμένη βλάβη κυττάρων και ιστών.

Νωρίτερα φέτος, ο Dr Nadeem, επαγγελματίας υγείας στο Wellness Drip, δήλωσε στο περιοδικό You Magazine πως, αυξάνοντας την πρόσληψη τριών τροφών πλούσιων σε βιταμίνη C, θα μπορούσαμε να μειώσουμε κατά το ήμισυ τον αριθμό των ημερών ασθένειας που παίρνουμε κάθε χρόνο.

Αυτές οι τροφές είναι τα πορτοκάλια, τα ακτινίδια και οι φράουλες, που όλες βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις της λίστας της κας Ludlam-Raine.

«Το σώμα σας δεν μπορεί να αποθηκεύσει βιταμίνη C, που είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση των ασθενειών», εξήγησε ο Dr Nadeem. «Έτσι, χρειάζεται σταθερή παροχή μέσω της διατροφής σας».

«Αν νιώθετε συχνά εξαντλημένοι, αν κολλάτε εύκολα κρυολογήματα ή χρειάζεστε περισσότερο χρόνο να αναρρώσετε, η έλλειψη βιταμίνης C είναι συνήθως μέρος του προβλήματος», κατέληξε.

