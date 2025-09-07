Το καλοκαίρι μπορεί να φεύγει, αλλά αυτό δε σημαίνει πως πρέπει να αφήσεις πίσω και όλα όσα αγάπησες στυλιστικά τους τελευταίους μήνες.

Δειλά δειλά και με βαριά καρδιά μπορεί να αποχαιρετάμε το καλοκαίρι αλλά μέσα από τα θετικά της εποχής, ας δούμε τι αφήνει πίσω του σχετικά με το στυλ.

Εξάλλου, μην ξεχνάς πως το φθινόπωρο είναι ιδανική εποχή για layering, ανανέωση και δημιουργικούς συνδυασμούς, πράγμα που σημαίνει πως ναι, πολλά καλοκαιρινά στοιχεία μπορούν να περάσουν πανεύκολα στη φθινοπωρινή σου γκαρνταρόμπα.

Το στυλ δεν έχει εποχή – έχει διάθεση

Ας δούμε ποια είναι αυτά τα items που δεν θα εγκαταλείψουμε έτσι εύκολα και πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο.

1. Το λευκό φόρεμα

@roseelola

Το airy, ανάλαφρο λευκό φόρεμα δεν χρειάζεται να μείνει στην καλοκαιρινή ντουλάπα. Συνδύασέ το με ένα oversized σακάκι, chunky μποτάκια ή ένα ζευγάρι loafers και είσαι έτοιμη για τις πρώτες δροσερές μέρες.

2. Τα nutrals

Οι αποχρώσεις του μπεζ, του εκρού, του ανοιχτού καφέ και του off-white μεταφέρονται τέλεια στο φθινόπωρο. Ειδικά οι πλεκτές μπλούζες που ήταν μεγάλη τάση το καλοκαίρι που πέρασε. Συνδυάζονται με εξίσου γήινους τόνους, όπως το χακί ή το σοκολατί, και δίνουν ένα chic, φυσικό αποτέλεσμα.

3. Οι raffia bags

Μπορεί να σου θυμίζει παραλία, αλλά αν την συνδυάσεις σωστά, λειτουργεί και στην πόλη. Διάλεξε ένα πιο δομημένο σχέδιο, και φόρεσέ το με φθινοπωρινά outfits για ένα boho twist.

@jennikayne

4. Τα αέρινα πουκάμισα

Ένα λινό ή βαμβακερό πουκάμισο σε ουδέτερο χρώμα δεν είναι μόνο για τις διακοπές σου. Συνδύασέ το με τζιν, παντελόνια με πιέτες ή και πάνω από φορέματα ως ελαφρύ πανωφόρι.

5. Το relaxed styling

Το καλοκαίρι μάς θυμίζει πως η άνεση και το στυλ μπορούν να συνυπάρχουν. Loose γραμμές, φυσικά υφάσματα και effortless layering είναι key τάσεις που αξίζει να μεταφέρεις στη νέα σεζόν.

Bonus: Τα αξεσουάρ που δεν αποχωριζόμαστε

Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έχουμε πια ηλιοκαμμένη επιδερμίδα δεν μπορούμε να φορέσουμε τα αγαπημένα μας χρυσά κοσμήματα – ειδικά minimal κρίκοι ή layered κολιέ ταιριάζουν τέλεια με τα πιο σοφιστικέ φθινοπωρινά looks. Επίσης, μεταξωτά φουλάρια – από το λαιμό μέχρι την τσάντα ή τα μαλλιά, είναι το απόλυτο season crossover piece.

Το μυστικό για να ντυθείς όπως τα Scandi girls αυτή τη σεζόν και να απογειώσεις τα looks σου

Οπότε, κράτα ό,τι σε κάνει να νιώθεις όμορφα, συνδύασέ το έξυπνα, και δώσε στον φθινοπωρινό σου εαυτό λίγη από τη lightness του καλοκαιριού. Άλλωστε, αυτή είναι η μαγεία της μόδας, να προσαρμόζεται χωρίς να χάνει χαρακτήρα.

πηγή :https://www.queen.gr/moda/fashion-queen-loves/story/311329/ti-mas-didakse-to-fetino-kalokairi-gia-to-styl-poia-items-tha-kratisoume