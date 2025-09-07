Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΘ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟ

ΕΤΩΝ 95

Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 8 – 9 – 2025 και ώρα 4.30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Πολυξένη Παπαχρήστου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σοφία Παπαχρήστου και Βασίλης Νταϊλιάνης, Αθανασία Παπαχρήστου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Άγγελος, Κωνσταντίνος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ευαγγελία Κιάφφα, Φωτεινή Παπαχρήστου

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων, την Δευτέρα 8 – 9 – 2025 και ώρα 4.00 μ.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».